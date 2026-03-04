Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Facebook gặp lỗi tài khoản người dùng không khả dụng

Khương Nha
Khương Nha
04/03/2026 07:13 GMT+7

Người dùng Facebook liên tục nhận được thông báo tài khoản không khả dụng khi đăng nhập mạng xã hội này vào sáng 4.3, lỗi được ghi nhận tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.

Sáng 4.3, Minh Huyền, chủ một cửa hàng thời trang online tại TP.HCM cho biết tài khoản Facebook của cô liên tục bị văng ra ngoài dù không làm gì bất thường. "Tôi đang vào Facebook, kiểm tra tin nhắn thì bị thoát ra ngoài và nhận được thông báo 'Tài khoản tạm thời không khả dụng'. Toàn bộ màn hình chuyển về màu trắng, không hiển thị bất kỳ nội dung nào". Minh Huyền kể.

Tương tự, Thành Nam, chuyên viên phần mềm đang làm việc tại Đà Nẵng cho biết trong sáng nay, việc truy cập Facebook, Messenger rất chập chờn. Tài khoản của anh liên tục bị văng ra ngoài, sau đó vào lại dùng một lúc lại bị thoát ra. 

Facebook gặp lỗi tài khoản người dùng không khả dụng - Ảnh 1.

Facebook báo lỗi "Tài khoản tạm thời không khả dụng" khi người dùng truy cập bằng website vào sáng 4.3

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong thông báo gửi người dùng, Facebook cho biết: "Tài khoản của bạn hiện không khả dụng do sự cố trên trang web. Chúng tôi hy vọng sự cố này sớm được khắc phục. Vui lòng thử lại sau vài phút".

Ông Hoàng Mai Tâm, chuyên gia cung cấp các dịch vụ về mạng xã hội, cho biết nhiều khách hàng liên tục gọi điện, nhắn tin báo sự cố. Họ sợ tài khoản bị tấn công hoặc bị lỗi, không thể truy cập. "Hiện chưa rõ lỗi này đến từ đâu. Phần lớn phản ánh của người dùng đến từ phiên bản web, trên ứng dụng di động, Facebook vẫn truy cập ổn định".

Facebook gặp lỗi trên toàn cầu

Đáng chú ý, lỗi truy cập của Facebook diễn ra trên khắp thế giới, không riêng tại Việt Nam. Trên Downdetector, công cụ chuyên cập nhật các sự cố internet, đang có hàng chục nghìn người trên khắp thế giới báo lỗi. Những báo cáo đầu tiên được ghi nhận lúc 4 giờ sáng và tiếp tục tăng cao. 

Facebook gặp lỗi tài khoản người dùng không khả dụng - Ảnh 2.

Lỗi trên Facebook được ghi nhận từ lúc 4 giờ và tăng vọt vào lúc 5 giờ 28 ngày 4.3 (theo giờ Việt Nam)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ghi nhận, người dùng tại Mỹ đang bị ảnh hưởng nhiều nhất, sau đó đến Anh, Indonesia, Ireland, Canada, Philippines, Hy Lạp và Úc cùng nhiều quốc gia khác đồng loạt gặp sự cố tương tự. Tài khoản Diane Liebert cho biết: "Trước khi nhận được thông báo 'Tài khoản không khả dụng', tôi không thể nào đọc hoặc bình luận bất cứ điều gì. Bản tin của tôi chỉ tải được vài bài đăng rồi thông báo lại hiện ra. Lỗi này kéo dài cả tiếng đồng hồ nhưng chưa được khắc phục".

Theo ghi nhận từ Downdetector, hơn 61% người dùng báo lỗi liên quan đến website, 17% nói gặp sự cố về đăng nhập, số còn lại gặp trục trặc trên ứng dụng. 

Facebook chưa đưa ra thông báo cụ thể về lỗi trên.

Trước đây, thông báo này thường xuất hiện khi Facebook gặp sự cố làm gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng đến lượng lớn người dùng ở nhiều khu vực. Những lần gặp sự cố trước, mạng xã hội lớn nhất hành tinh thường hoạt động trở lại sau vài giờ người dùng báo cáo lỗi. Tuy nhiên, lần này đã hơn hai giờ trôi qua, kể từ khi những báo cáo đầu tiên được ghi nhận, Facebook vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể. Tình trạng truy cập chập chờn ngày càng lan rộng trên khắp thế giới. 

Vì sao người dùng, fanpage Facebook đồng loạt gỡ ảnh đại diện?

Theo các chuyên gia, lỗi này chủ yếu ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng, không phải lỗi liên quan đến tài khoản cá nhân, do đó người dùng không nên quá lo lắng, chỉ cần chờ đến khi sự cố được khắc phục. 

Thời gian gần đây Facebook liên tục gặp sự cố liên quan đến tài khoản người dùng. Cách nay một tháng, hàng loạt fanpage lớn của Việt Nam đồng loạt bị "bay màu". Nhiều trang lớn biến mất không rõ lý do, trong khi các trang khác đồng loạt gỡ ảnh đại diện, ảnh bìa để tránh "bị quét vi phạm". Khi đó, Meta xác nhận một sự cố kỹ thuật đã ảnh hưởng đến tài khoản tại Việt Nam.

Tin liên quan

Facebook nói gì về việc loạt fanpage ở Việt Nam bị 'bay màu'?

Facebook nói gì về việc loạt fanpage ở Việt Nam bị 'bay màu'?

Meta, công ty mẹ của Facebook cho biết đang có sự cố kỹ thuật khiến một số fanpage lớn ở Việt Nam bị biến mất khỏi nền tảng và việc xóa ảnh đại diện không giúp tài khoản được bảo vệ.

Xóa ảnh đại diện tránh 'bay màu' Facebook: Tin đồn thất thiệt gây hoang mang

Facebook bất ngờ thêm tính năng 'không thích'

Khám phá thêm chủ đề

Facebook lỗi Facebook sập facebook gặp lỗi META mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận