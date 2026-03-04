Facebook gặp lỗi tài khoản người dùng không khả dụng

Sáng 4.3, Minh Huyền, chủ một cửa hàng thời trang online tại TP.HCM cho biết tài khoản Facebook của cô liên tục bị văng ra ngoài dù không làm gì bất thường. "Tôi đang vào Facebook, kiểm tra tin nhắn thì bị thoát ra ngoài và nhận được thông báo 'Tài khoản tạm thời không khả dụng'. Toàn bộ màn hình chuyển về màu trắng, không hiển thị bất kỳ nội dung nào". Minh Huyền kể.

Tương tự, Thành Nam, chuyên viên phần mềm đang làm việc tại Đà Nẵng cho biết trong sáng nay, việc truy cập Facebook, Messenger rất chập chờn. Tài khoản của anh liên tục bị văng ra ngoài, sau đó vào lại dùng một lúc lại bị thoát ra.

Facebook báo lỗi "Tài khoản tạm thời không khả dụng" khi người dùng truy cập bằng website vào sáng 4.3 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong thông báo gửi người dùng, Facebook cho biết: "Tài khoản của bạn hiện không khả dụng do sự cố trên trang web. Chúng tôi hy vọng sự cố này sớm được khắc phục. Vui lòng thử lại sau vài phút".

Ông Hoàng Mai Tâm, chuyên gia cung cấp các dịch vụ về mạng xã hội, cho biết nhiều khách hàng liên tục gọi điện, nhắn tin báo sự cố. Họ sợ tài khoản bị tấn công hoặc bị lỗi, không thể truy cập. "Hiện chưa rõ lỗi này đến từ đâu. Phần lớn phản ánh của người dùng đến từ phiên bản web, trên ứng dụng di động, Facebook vẫn truy cập ổn định".

Facebook gặp lỗi trên toàn cầu

Đáng chú ý, lỗi truy cập của Facebook diễn ra trên khắp thế giới, không riêng tại Việt Nam. Trên Downdetector, công cụ chuyên cập nhật các sự cố internet, đang có hàng chục nghìn người trên khắp thế giới báo lỗi. Những báo cáo đầu tiên được ghi nhận lúc 4 giờ sáng và tiếp tục tăng cao.

Lỗi trên Facebook được ghi nhận từ lúc 4 giờ và tăng vọt vào lúc 5 giờ 28 ngày 4.3 (theo giờ Việt Nam) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ghi nhận, người dùng tại Mỹ đang bị ảnh hưởng nhiều nhất, sau đó đến Anh, Indonesia, Ireland, Canada, Philippines, Hy Lạp và Úc cùng nhiều quốc gia khác đồng loạt gặp sự cố tương tự. Tài khoản Diane Liebert cho biết: "Trước khi nhận được thông báo 'Tài khoản không khả dụng', tôi không thể nào đọc hoặc bình luận bất cứ điều gì. Bản tin của tôi chỉ tải được vài bài đăng rồi thông báo lại hiện ra. Lỗi này kéo dài cả tiếng đồng hồ nhưng chưa được khắc phục".

Theo ghi nhận từ Downdetector, hơn 61% người dùng báo lỗi liên quan đến website, 17% nói gặp sự cố về đăng nhập, số còn lại gặp trục trặc trên ứng dụng.

Facebook chưa đưa ra thông báo cụ thể về lỗi trên.

Trước đây, thông báo này thường xuất hiện khi Facebook gặp sự cố làm gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng đến lượng lớn người dùng ở nhiều khu vực. Những lần gặp sự cố trước, mạng xã hội lớn nhất hành tinh thường hoạt động trở lại sau vài giờ người dùng báo cáo lỗi. Tuy nhiên, lần này đã hơn hai giờ trôi qua, kể từ khi những báo cáo đầu tiên được ghi nhận, Facebook vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể. Tình trạng truy cập chập chờn ngày càng lan rộng trên khắp thế giới.

Vì sao người dùng, fanpage Facebook đồng loạt gỡ ảnh đại diện?

Theo các chuyên gia, lỗi này chủ yếu ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng, không phải lỗi liên quan đến tài khoản cá nhân, do đó người dùng không nên quá lo lắng, chỉ cần chờ đến khi sự cố được khắc phục.

Thời gian gần đây Facebook liên tục gặp sự cố liên quan đến tài khoản người dùng. Cách nay một tháng, hàng loạt fanpage lớn của Việt Nam đồng loạt bị "bay màu". Nhiều trang lớn biến mất không rõ lý do, trong khi các trang khác đồng loạt gỡ ảnh đại diện, ảnh bìa để tránh "bị quét vi phạm". Khi đó, Meta xác nhận một sự cố kỹ thuật đã ảnh hưởng đến tài khoản tại Việt Nam.