Xóa ảnh đại diện tránh 'bay màu' Facebook: Tin đồn thất thiệt gây hoang mang

"Fanpage của VTV24 hôm nay cũng phải tạm thời gỡ ảnh đại diện trên Facebook do đang có một số hacker tấn công trang. Mong mọi người ngay lúc này hãy chủ động gỡ ảnh đại diện và ảnh bìa của trang cá nhân hoặc fanpage của mình để tránh những sự việc không mong muốn có thể xảy ra", một tài khoản Facebook đăng bài viết vào sáng 3.1.

Hàng loạt người dùng khác cũng đăng tải nội dung tương tự, nói: "Hiện tại, nhiều bên đang tấn công dịch vụ Facebook, để đảm bảo an toàn mọi người nên tạm thời xóa ảnh đại diện, ảnh bìa. Khi nào cơn sóng này qua đi sẽ thông báo để mọi người đặt lại".

Những bài viết trên thường đính kèm ảnh chụp màn hình các fanpage lớn với hàng chục triệu lượt theo dõi, đồng loạt gỡ ảnh đại diện và ảnh bìa, khiến người dùng hoang mang.

Hoang mang nghe theo thông tin dù không biết lý do

Hoàng Tuấn, nhân viên kinh doanh một công ty du lịch tại Hà Nội, cho biết, từ tối 2.1, anh bắt đầu thấy nhiều tài khoản fanpage lớn đồng loạt gỡ ảnh đại diện (avatar) về mặc định của Facebook mà không thấy bất kỳ thông báo nào. "Các trang này vẫn đăng bài viết và tương tác bình thường, chỉ không thông báo lý do ảnh đại diện bị 'bay màu'. Sau đó, tôi thấy một số bài viết nói Facebook đang có đợt quét tài khoản, bị hacker khai thác lỗ hổng... mọi người nên chủ động xóa ảnh đại diện, nên tôi làm theo", Tuấn nói.

Nhiều người dùng tự xóa ảnh đại diện Facebook dù không biết rõ lý do ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi đó, Xuân Minh, chuyên kinh doanh thời trang trực tuyến, cũng thông báo tạm gỡ ảnh đại diện do: "Đang có lỗ hổng gì đó ghê lắm, thấy các fanpage lớn xóa ảnh đại diện nên mình cũng làm theo cho an tâm".

Theo ông Mai Thanh Phú, chuyên gia cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, thông tin mọi người đang lan truyền về việc Facebook quét vi phạm hoặc hacker khai thác lỗ hổng liên quan đến ảnh đại diện là hoàn toàn không có thật. Tin đồn thất thiệt này được lan truyền chóng mặt, thu hút sự chú ý của nhiều người do có hiện tượng nhiều fanpage lớn đồng loạt gỡ ảnh đại diện. Tuy nhiên, nguyên nhân không "đáng sợ" như các bài viết đang lan truyền.

Vì sao các fanpage Facebook đồng loạt xóa ảnh đại diện?

Liên quan đến việc hàng loạt fanpage lớn đồng loạt xóa ảnh đại diện, ảnh bìa, ông Phú cho biết đây là biện pháp kỹ thuật cơ bản của các quản trị viên sau khi fanpage bị report (báo cáo). Theo đó, để tránh bị report lại sau khi lấy lại được trang, các quản trị viên thường chủ động ẩn ảnh đại diện, ảnh bìa. "Mẹo này hoạt động hiệu quả với những trang cá nhân, tài khoản mới bị report nhưng đã kháng cáo và lấy lại được tài khoản. Tuy nhiên, các quản trị viên thường ẩn cả ảnh đại diện lẫn ảnh bìa chứ không chỉ ẩn riêng avatar. Do đó, tin đồn mọi người đang lan truyền là hoàn toàn thiếu căn cứ", ông Phú nói.

Xác nhận thông tin trên, ông Thanh Huy, quản trị viên một fanpage có hơn 5 triệu người theo dõi cho biết: "Trang của chúng tôi vừa bị report. Sau khi kháng cáo và lấy lại tài khoản, biện pháp nghiệp vụ cơ bản là ẩn ảnh đại diện, ảnh bìa để thuật toán của Facebook không quét lần hai nếu kẻ xấu vẫn tiếp tục báo cáo". Ông Huy khẳng định việc ẩn ảnh đại diện này không lạ, không liên quan đến lỗ hổng Facebook hay đợt truy quét tài khoản như mọi người truyền tai nhau.

Nhiều fanpage lớn đồng loạt gỡ ảnh đại diện, ảnh bìa nhưng không liên quan đến việc quét bản quyền hay lỗ hổng Facebook như tin đồn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, trên Downdetector, công cụ chuyên theo dõi lỗi của các nền tảng lớn, không có bất kỳ báo cáo nào liên quan đến lỗ hổng của Facebook được ghi nhận. Trang chủ của Meta cũng không có thông báo nào về đợt truy quét tài khoản.

Cả ông Huy và ông Phú đều khẳng định thông tin người dùng truyền tai nhau về việc chủ động ẩn ảnh đại diện để tránh report là sai. "Nếu report, Facebook sẽ quét các nội dung bài viết vi phạm, không lý do gì quét ảnh đại diện. Ảnh đại diện nếu vi phạm thì đã bị báo cáo ngay khi tải lên, không chờ đến bây giờ", ông Thanh Huy khẳng định.

Trong khi đó, ông Phú lưu ý đang có một dạng report mới là kẻ gian dùng chính nội dung hoặc ảnh do người dùng chụp để báo cáo lại chính chủ nhân của tài khoản. Tuy nhiên hình thức này còn khá mới, chưa ảnh hưởng nhiều đến số đông.

Ông Phú khuyến cáo người dùng không nên chạy theo các tin đồn mà không rõ lý do, tránh tâm lý hoang mang khi dùng mạng xã hội.