Facebook bất ngờ thêm tính năng 'không thích'

Nhiều tài khoản Facebook Việt Nam bất ngờ được cập nhật thêm tính năng "không thích" trong phần bình luận, bên cạnh bảy biểu tượng truyền thống.

Đào Trinh, nhân viên văn phòng, ngụ phường Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết từ tối 12.12, tài khoản Facebook của cô bất ngờ thay đổi giao diện. Trong phần bình luận, Facebook hiển thị thêm hai biểu tượng (icon) "thích" và "không thích". 

"Thay đổi này khá thú vị, chỉ áp dụng trong phần bình luận. Người dùng có thể chọn nhanh biểu tượng 'thích' hoặc 'không thích' để thể hiện quan điểm với bình luận. Facebook chỉ hiển thị một trong hai lựa chọn. Nếu chọn 'thích', biểu tượng tương ứng sẽ sáng và ngược lại. Người dùng có thể thay đổi quan điểm liên tục, tùy nhu cầu", Trinh mô tả.

Tuy nhiên, Facebook chỉ thống kê số lượt "thích", không thể hiện bình luận đang nhận được bao nhiêu lượt "không thích". 

Facebook có cập nhật: Người dùng Việt Nam hào hứng khoe nút 'thích ngược' - Ảnh 1.

Hai biểu tượng "thích" và "không thích" vừa được Facebook cập nhật

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trước kia, Facebook chỉ cho phép người dùng chọn một trong bảy biểu tượng cảm xúc là: tức giận, buồn, ngạc nhiên, cười lớn, thương thương, yêu và thích. Các biểu tượng này nằm ở góc trái của bình luận. Giờ đây, việc thả biểu tượng cảm xúc được dời sang bên phải, bên trái chỉ hiển thị thanh "bình luận" và thống kê số người thích. Ứng dụng chưa thống kê số người không thích.

Để "thả" các biểu tượng khác ngoài "thích" và "không thích", người dùng chỉ cần nhấn giữ vào biểu tượng "thích" và nhấn chọn như cũ. 

Hiện tại, tính năng này chưa được áp dụng rộng rãi cho tất cả tài khoản, nhiều người đang hào hứng khoe thay đổi trên các hội nhóm, thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người cho biết họ vẫn chưa có tính năng mới này.

Nút "không thích" hiện chỉ khả dụng trên ứng dụng smartphone. Phiên bản web chưa được tích hợp. Nếu chưa thấy được cập nhật tính năng, người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật mới.

Theo ông Mai Thanh Phú, chuyên gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến mạng xã hội, tính năng mới của Facebook khá giống nút "dislike" (không thích) của YouTube. Trên mạng Reddit cũng có nút tương tự gọi là "upvote" (tán thành) hoặc "downvote" (phản đối) để đánh giá nội dung.

Việc Facebook bổ sung nút mới cho phép người dùng có thêm công cụ để thể hiện cảm xúc. Tuy nhiên, có thể Facebook vẫn đang thử nghiệm tính năng vì không phải ai cũng được cập nhật, khi bị "dislike" người dùng chưa nhận được thông báo và hệ thống cũng chưa ghi nhận số lượng người không đồng tình. 

"Không loại trừ khả năng Facebook dùng nút này như một trong nhiều biện pháp tăng cường nhằm nhận biết nội dung tiêu cực. Nếu bình luận bị nhiều "dislike", nền tảng có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn như hạn chế hiển thị hoặc ẩn", ông Phú lưu ý.

Trong khi đó, về lâu dài, việc hiển thị số lượng người không thích có thể làm giảm khả năng hiển thị nội dung có quan điểm khác số đông. 

Theo ông Phú, nếu tính năng này được triển khai trên diện rộng, Facebook có thể xem xét phương án hiển thị cả số lượng "không thích", thay vì chỉ hiện số lượng "thích" như hiện nay. Tuy nhiên, việc hiển thị số lượng cũng gây ra hệ quả là có thể bị một số đối tượng xấu, cố tình nhấn "không thích" để dìm hàng đối thủ, giảm khả năng tiếp cận khách hàng mới.

Một số người cho biết việc chuyển các biểu tượng cảm xúc sang bên phải cũng khiến họ khó thao tác hơn. "Trước đây tôi có thể lướt Facebook bằng một tay, kéo đọc các nội dung và nhấn nhanh nút thích. Nhưng giờ, nút này đã chuyển sang xa hơn, tôi phải với tay mới có thể để lại quan điểm đồng tình hoặc phản đối", Hoàng Huy, kỹ thuật viên một startup công nghệ tại TP.HCM nói.

