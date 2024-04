Fan cuồng của Harry Styles bị bỏ tù sau khi 'khủng bố' tinh thần nam ca sĩ

Myra Carvalho - fan cuồng theo dõi Harry Styles đã bị kết án hơn 3 tháng tù và không thể gặp mặt cũng như không được tham dự bất kỳ sự kiện nào mà giọng ca As it was xuất hiện. Lệnh cấm có hiệu lực trong vòng 10 năm vừa được Tòa án sơ thẩm Hendon ở London công bố.

Myra Carvalho (35 tuổi) quốc tịch Brazil đã đến Anh vào tháng 12.2023 và thuê một căn phòng trọ cho khách du lịch tại khu Kensington và Chelsea, phía tây nam London, nước Anh nhằm để "bám đuôi" Harry Styles.

Trong phiên điều trần hồi tháng 2.2024, luật sư của Myra - bà Clementine Simon nói với tòa án rằng bác sĩ của Myra ở Brazil đã báo cáo cô mắc phải chứng rối loạn hưng cảm (maniac episode) và không biết liệu Myra có đủ sức khỏe và nhận thức để nhận tội hay không.

Harry Styles là một nam ca sĩ hiếm hoi thành công từ khi còn hoạt động trong nhóm nhạc cho đến lúc ra mắt solo. Không chỉ có vậy, việc lấn sân sang mảng điện ảnh cũng như thời trang và làm đẹp của chàng trai 30 tuổi cũng đạt được vô số thành tích đáng nể INSTAGRAM HARRYGLAMOROUS

Tuy nhiên, ngày 16.4 vừa qua, Myra Carvalho đã chính thức nhận tội về các cáo buộc rình rập, quấy rối liên quan đến cuộc sống riêng tư của nam diễn viên kiêm ca sĩ 30 tuổi - Harry Styles.

Một quan chức tòa án cho biết thêm Myra Carvalho còn được yêu cầu không xuất hiện tại khu vực phía tây bắc London (khu vực gần nhà Harry) như đã được mô tả trong bản án. Cô cũng được lệnh phải trả khoản phụ phí cho nạn nhân là 134 bảng Anh.

Tờ The Sun cho biết cáo buộc còn bổ sung thêm chi tiết: các hành động của Carvalho có ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với hoạt động thường ngày của Harry. Cô ấy được cho là hoàn toàn tỉnh táo và phân biệt được cách hành xử của mình sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào đến tâm lý nạn nhân.

Cha mẹ của bị cáo Myra Carvalho đều tham dự phiên điều trần hồi tháng 2 và khóc trước tòa khi nhìn thấy con gái mình xuất hiện qua một đoạn video được gửi từ nhà tù Bronzefield ở Surrey DAILYMAIL

Đây không phải lần đầu tiên Harry Styles bị fan cuồng theo dõi, rình mò. Cựu thành viên nhóm nhạc One Direction từng 2 lần trở thành mục tiêu của Diana Tarazaga-Orero (29 tuổi).

Người này liên tiếp tấn công và cố đột nhập vào nhà của Harry vào các năm 2019 và 2022. Sau những sự việc này, chủ nhân của 3 giải Grammy đã buộc phải nâng cấp hệ thống an ninh ngôi nhà, bao gồm việc thuê người bảo vệ ban đêm và lắp khóa an toàn trên tất cả các cửa sổ phòng ngủ.

Harry được cho là "hoảng hồn" trước hành động gửi 8.000 bưu thiếp trong vòng 1 tháng của Myra. Một nguồn tin cho biết: "Harry thực sự bị sốc. Anh ấy đã dành những ngày đầu tháng ở Anguilla với người yêu và bạn bè. Chuyện này xảy ra không lâu sau khi anh ấy trở về. Harry chỉ muốn tiếp tục có cuộc sống như bình thường, nhưng điều này thật đáng lo ngại và điên rồ".

Kể từ sau khi tách khỏi One Direction và bắt đầu con đường solo, Harry Styles đã cho khán giả thấy rõ ràng cá tính nổi bật của mình và từng bước tạo dấu ấn riêng. Anh chinh phục công chúng bằng phong cách âm nhạc cũng như gu thời trang phi giới tính độc đáo DAILYMAIL

Năm 2023, Harry Styles được xếp hạng là ngôi sao trẻ dưới 30 tuổi giàu nhất Vương quốc Anh với khối tài sản trị giá 175 triệu bảng Anh (khoảng hơn 5.000 tỉ đồng), vượt mặt Dua Lipa, Niall Horan, các "đồng đội" cũ của Harry trong nhóm One Direction là Liam Payne và Zayn Malik hay Brooklyn Beckham - con trai của cựu danh thủ bóng đá David Beckham.