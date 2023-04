Fan Taylor Swift bị tài xế say rượu đụng chết sau khi dự concert ở Houston

Jacob Lewis (20 tuổi) đang lái xe trở về từ địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc của Taylor Swift thì xe bị chết máy khiến anh phải ra khỏi xe để cố đẩy nó vào lề đường.

Em gái anh, April Bancroft, ngồi ở ghế lái để điều khiển chiếc Buick màu đỏ của họ.

Trong khi Lewis đang đẩy xe, Alan Bryant Hayes - lúc đó đã say xỉn – lái chiếc Volkswagen Beetle màu đen lạng lách và đụng vào Lewis. Người đàn ông 34 tuổi sau đó trốn khỏi hiện trường bằng cách đi bộ.

Jacob Lewis được cho là chết tại hiện trường.

Hayes cuối cùng đã bị bắt và bị buộc tội lái xe trong tình trạng say xỉn, không dừng lại đưa ra sự trợ giúp nạn nhân, theo Sở Cảnh sát Houston.

Bất chấp cái chết bi thảm của con trai, cha của nạn nhân, ông Steve Lewis, nói rằng những khoảnh khắc cuối cùng của Jacob đã thể hiện con người của anh.

"Hành động cuối cùng của Jacob là đẩy em gái đến nơi an toàn trên một con phố tối", Steve nói với tờ USA Today hôm 25.4. "Cái chết của con tôi đã chạm đến rất nhiều người. Tất cả chúng tôi đều đang vật lộn với sự mất mát này".

Mẹ của Jacob cũng mô tả anh là "một thanh niên tuyệt vời" với tình yêu dành cho Pokemon, trò chơi điện tử và tất nhiên là cả âm nhạc.

"Mọi người đều nói rằng Jacob từng có những cái ôm tuyệt vời nhất. Con tôi cao hơn tất cả mọi người với chiều cao 1,95 m, nhưng không bao giờ khiến bất kỳ ai cảm thấy 'nhỏ bé'", mẹ Jacob nói.

April Bancroft cũng kể về những khoảnh khắc cuối cùng của cô với anh trai, chia sẻ một đoạn video về cặp đôi tại buổi hòa nhạc chỉ vài giờ trước đó.

"Tôi thậm chí không thể mô tả nỗi đau mà tôi đang nhận vào lúc này vì sự ra đi của anh trai mình", April tweet.

Kể từ khi Jacob qua đời, những người hâm mộ Taylor Swift đã quyên góp được hơn 100.000 USD cho gia đình, trong đó nhiều người góp 13 USD - một con số may mắn của nữ ca sĩ.

Cùng với những đóng góp của mình, những người hâm mộ Taylor Swift đã tràn ngập trang GoFundMe với những lời bài hát ý nghĩa từ đĩa hát của nữ ca sĩ All Too Well.

"Bạn vĩ đại hơn cả bầu trời", một người trích dẫn, trong khi một người khác viết thêm, "Jacob muôn năm. Bạn sẽ luôn được nhớ đến".

Đại diện của Taylor Swift không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Page Six và nữ ca sĩ vẫn chưa có động thái về việc Jacob qua đời.