Fan Thái Lan nói điều bất ngờ về U.23 Việt Nam: Thầy trò ông Kim phải cẩn trọng...

"Mong những điều tốt nhất đến với U.23 Việt Nam"

Trên diễn đàn ASEAN Football với hơn 600.000 lượt theo dõi, một bài đăng về cuộc đối đầu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Ả Rập Xê Út đã nhanh chóng trở thành tâm điểm với hàng ngàn lượt tương tác. Điều gây kinh ngạc nhất chính là việc người hâm mộ bóng đá Thái Lan – những đối thủ đầy duyên nợ của bóng đá Việt Nam lại đồng loạt đứng về phía thầy trò HLV Kim Sang-sik. Thay vì những màn tranh luận nảy lửa thường thấy, fan xứ sở chùa vàng liên tục gửi đi thông điệp ủng hộ Việt Nam bằng cả trái tim, kèm theo lời nhắc nhở thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đặc biệt cẩn thận trước nguy cơ nhận thẻ hoặc bị thổi phạt đền.

Một cổ động viên Thái Lan bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc khi cho rằng họ vẫn còn bị "ám ảnh" bởi các quyết định khắt khe của trọng tài khi đối diện với các đội bóng Tây Á trong quá khứ, đồng thời không quên gọi Việt Nam là "anh cả" khu vực và chúc toàn đội giành chiến thắng với lời nhắn nhủ "susu" (cố lên). Một khán giả thốt lên: "U.23 Việt Nam có thể làm được". "9 điểm cho U.23 Việt Nam, không nói nhiều" hay "Mong những điều tốt nhất cho đội bóng của ông Kim"… là những lời động viên từ fan bóng đá Thái Lan trên diễn đàn ASEAN Football.

U.23 Việt Nam đối đầu với thử thách lớn là chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối quyết định ẢNH: ASEAN FOOTBALL

Sự ủng hộ này không chỉ giới hạn từ gan Thái Lan mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang người hâm mộ bóng đá của quốc gia khác như Myanmar, Campuchia và Indonesia. Các dòng bình luận như "Chúc U.23 Việt Nam may mắn" hay "Việt Nam nhất định sẽ thắng trận này" xuất hiện dày đặc.

Trong khi đó, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng Khuất Văn Khang và các đồng đội sẽ thi đấu tỉnh táo, bản lĩnh để vượt qua thử thách lớn mang tên U.23 Ả Rập Xê Út trong trận cầu sinh tử diễn ra vào khuya nay.

U.23 Việt Nam cần dè chừng gì trong trận quyết đấu lấy vé tứ kết với Ả Rập Xê Út?

U.23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng, sáng cửa đi tiếp

Hiện tại ở bảng A, U.23 Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm. Xếp sau là U.23 Ả Rập Xê Út (3 điểm) và U.23 Jordan (3 điểm), còn U.23 Kyrgyzstan chót bảng (0 điểm). Ở lượt trận cuối, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với chủ nhà Ả Rập Xê Út, trong khi Jordan gặp đội yếu nhất bảng là Kyrgyzstan.

Ở lượt trận cuối, nếu U.23 Jordan giành chiến thắng trước Kyrgyzstan (một điều rất dễ xảy ra) và U.23 Việt Nam để thua Ả Rập Xê Út, bảng A sẽ chứng kiến một cuộc rượt đuổi nghẹt thở khi có tới 3 đội cùng sở hữu 6 điểm.

Khi đó, một "bảng xếp hạng nhỏ" sẽ được lập ra giữa 3 đội: Việt Nam, Ả Rập Xê Út và Jordan. Kết quả đối đầu của các đội kể trên với Kyrgyzstan sẽ bị gạch bỏ. Hai đội đứng đầu trong "bảng xếp hạng nhỏ" sẽ tiến vào vòng trong.

U.23 Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp nếu như 1 trong các trường hợp sau xảy ra: hòa hoặc thắng Ả Rập Xê Út (U.23 Việt Nam chắc chắn vào tứ kết với ngôi nhất bảng A); Jordan không thể thắng được Kyrgyzstan. Còn nếu để thua với cách biệt tỷ số nhỏ trước U.23 Ả Rập Xê Út, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ đi tiếp.