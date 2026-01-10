Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Thái Lan nhầm lẫn về U.23 Việt Nam

Thu Bồn
Thu Bồn
10/01/2026 10:19 GMT+7

Dù giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, U.23 Việt Nam vẫn chưa thể 'kê cao gối ngủ'. Tuy nhiên, trang báo của Thái Lan thì khẳng định thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chắc suất đi tiếp.

Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước U.23 Kyrgyzstan vào tối ngày 9.1, làn sóng ca ngợi U.23 Việt Nam tràn ngập các mặt báo khu vực. Đáng chú ý nhất là trang báo thể thao hàng đầu Thái Lan - Siam Sport đã dành những lời có cánh cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, trang báo của xứ sở chùa vàng dường như đã bỏ quên những quy định về cách tính thành tích trong bảng đấu theo điều lệ giải của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Siam Sport khẳng định U.23 Việt Nam đã đi tiếp

Trong bài viết phân tích về bảng A, Siam Sport có bài viết với tiêu đề khẳng định rằng: "Thắng Kyrgyzstan 2-1, Việt Nam giành vé vào vòng tiếp theo". Trang báo này nhấn mạnh: "Giành chiến thắng 2 trận liên tiếp, có trọn vẹn 6 điểm và chắc chắn đã giành vé vào vòng trong tại VCK U.23 châu Á 2026.

Báo Thái Lan nhầm lẫn về U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam gây ấn tượng khi toàn thắng sau 2 lượt trận ở vòng bảng U.23 châu Á 2026

ẢNH: TED TRẦN

Trên thực tế, trong một bảng đấu có 4 đội, việc một đội bóng có 6 điểm sau 2 trận thường được coi là đã đặt một chân vào vòng knock-out. Tuy nhiên, với luật của AFC, cụm từ "chắc chắn" mà trang báo trang báo Thái Lan sử dụng ở thời điểm này là quá vội vàng.

Tại VCK U.23 châu Á, khi các đội bằng điểm nhau, tiêu chí đầu tiên được xét đến là thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội đó, chứ không phải hiệu số bàn thắng bại tổng thể của cả bảng đấu. Đây chính là mấu chốt tạo nên sự khó đoán trước vòng đấu cuối cùng.

Hiện tại ở bảng A, U.23 Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm. Xếp sau là U.23 Ả Rập Xê Út (3 điểm) và U.23 Jordan (3 điểm), còn U.23 Kyrgyzstan chót bảng (0 điểm). Ở lượt trận cuối, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với chủ nhà Ả Rập Xê Út, trong khi Jordan gặp đội yếu nhất bảng là Kyrgyzstan.

Kịch bản ‘6 điểm vẫn bị loại’ treo lơ lửng, U.23 Việt Nam đối mặt thử thách lớn nhất bảng A

6 điểm vẫn có thể bị loại

Ở lượt trận cuối, nếu U.23 Jordan giành chiến thắng trước Kyrgyzstan (một điều rất dễ xảy ra) và U.23 Việt Nam để thua Ả Rập Xê Út, bảng A sẽ chứng kiến một cuộc rượt đuổi nghẹt thở khi có tới 3 đội cùng sở hữu 6 điểm.

Báo Thái Lan nhầm lẫn về U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng bảng A sau 2 lượt trận đầu

ẢNH: CMH

Khi đó, một "bảng xếp hạng nhỏ" sẽ được lập ra giữa 3 đội: Việt Nam, Ả Rập Xê Út và Jordan. Kết quả đối đầu của các đội kể trên với Kyrgyzstan sẽ bị gạch bỏ. Hai đội đứng đầu trong "bảng xếp hạng nhỏ" sẽ tiến vào vòng trong.

U.23 Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp nếu như 1 trong các trường hợp sau xảy ra: hòa hoặc thắng Ả Rập Xê Út (U.23 Việt Nam chắc chắn vào tứ kết với ngôi nhất bảng A); Jordan không thể thắng được Kyrgyzstan. Còn nếu để thua với cách biệt tỷ số nhỏ trước U.23 Ả Rập Xê Út, cửa vào tứ kết của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn rất sáng.

U.23 Việt Nam quá bản lĩnh, khác biệt hẳn với U.23 Thái Lan: Vì chúng ta có thầy Kim!

U.23 Việt Nam quá bản lĩnh, khác biệt hẳn với U.23 Thái Lan: Vì chúng ta có thầy Kim!

Có thể U.23 Việt Nam may mắn khi có bàn quyết định chiến thắng 2-1 trước U.23 Kyrgyzstan sau pha đá phản lưới nhà của đối phương ở phút 87. Nhưng để có được may mắn đó, chúng ta đã chơi rất kiên cường, giàu kinh nghiệm và bản lĩnh.

Đội trưởng Khuất Văn Khang: 'Cụ' thủ lĩnh trầm lặng, rất đáng tin cậy của U.23 Việt Nam

U.23 Jordan gây sốc, đánh bại Ả Rập Xê Út: Bảng A phức tạp, Việt Nam chưa chắc suất đi tiếp

