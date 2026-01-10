Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Jordan gây sốc, đánh bại Ả Rập Xê Út: Bảng A phức tạp, Việt Nam chưa chắc suất đi tiếp

Văn Trình
Văn Trình
10/01/2026 01:40 GMT+7

Bị đánh giá thấp hơn nhưng U.23 Jordan đã gây bất ngờ khi đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út 3-2 ở lượt đấu thứ 2 bảng A VCK châu Á 2026, diễn ra vào rạng sáng 10.1.

U.23 Ả Rập Xê Út bước vào lượt trận thứ hai với tâm thế chủ động khi đã có trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước U.23 Jordan, đội chủ nhà của VCK châu Á 2026 sẽ sớm dắt tay U.23 Việt Nam vào tứ kết. Với mục tiêu này, HLV Luigi Di Biagio gần như giữ nguyên đội hình đã thắng U.23 Kyrgyzstan. Trong đó, những ngôi sao nổi bật như Khalid Al-Ghamdi, Al-Dossari hay Musab Fahd Aljuwayr đều góp mặt.

Dưới sự cổ vũ của đông đảo CĐV nhà, U.23 Ả Rập Xê Út nhập cuộc đầy tự tin. Trong khoảng 20 phút đầu trận, U.23 Ả Rập Xê Út kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, cầm bóng đến 70%. Cũng giống trận ra quân, những pha tấn công đầy tốc độ ở 2 biên vẫn được U.23 Ả Rập Xê Út liên tục sử dụng. Sau nhiều đợt tấn công nguy hiểm, phút 19, Khalid Al-Ghamdi mở tỷ số cho U.23 Ả Rập Xê Út.

U.23 Jordan gây sốc, đánh bại Ả Rập Xê Út: Bảng A phức tạp, Việt Nam chưa chắc suất đi tiếp- Ảnh 1.

Khalid Al-Ghamdi tiếp tục ghi bàn cho U.23 Ả Rập Xê Út

ẢNH: FACEBOOK SFA

Rượt đuổi nghẹt thở

Tuy nhiên, kể từ khi có bàn thắng, U.23 Ả Rập Xê Út bất ngờ đánh mất thế trận vào tay U.23 Jordan. Các học trò của HLV Luigi Di Biagio tổ chức phòng ngự lỏng lẻo, phải chịu nhiều đợt tấn công nguy hiểm của đối thủ. Phút 38, đội trưởng U,23 Jordan là Ahmad Al-Moghrabi tận dụng khoảng trống trước vòng cấm U.23 Ả Rập Xê Út, tung cú đá trái phá, cân bằng tỷ số 1-1. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 45+1, Ahmad Al-Moghrabi tiếp tục lập công, đưa U.23 Jordan dẫn ngược U.23 Ả Rập Xê Út 2-1.

Sang hiệp 2, U.23 Ả Rập Xê Út đẩy cao đội hình tấn công. Chỉ mất 3 phút khi hiệp đấu bắt đầu, U.23 Ả Rập Xê Út lần thứ 2 xuyên thủng lưới U.23 Jordan. Đáng tiếc, trọng tài báo lỗi việt vị và bàn thắng của U.23 Ả Rập Xê Út không được công nhận. Dù vậy, U.23 Ả Rập Xê Út cũng không cần tiếc nuối quá lâu khi đến phút 60, họ được hưởng phạt đền và Fahd Aljuwayr thực hiện thành công, gỡ hòa 2-2.

Nhưng ngay khi vừa gỡ hòa, U.23 Ả Rập Xê Út lại rơi vào tình cảnh như hiệp 1, để U.23 Jordan dồn ép. Phút 73, Mahmoud Deeb dứt điểm trong tư thế trống trải, đưa U.23 Jordan dẫn trước 3-2.

Đánh bại Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á

Bị dẫn bàn, U.23 Ả Rập Xê Út chơi tất tay, tung tất cả các cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân. Dù vậy, các học trò của HLV Luigi Di Biagio bất lực trong việc xuyên thủng lưới U.23 Jordan, phải thua trận 2-3.

U.23 Jordan gây sốc, đánh bại Ả Rập Xê Út: Bảng A phức tạp, Việt Nam chưa chắc suất đi tiếp- Ảnh 2.

U.23 Ả Rập Xê Út (áo xanh) bại trận bất ngờ trước U.23 Jordan

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOKK SFA

Kịch bản phức tạp của bảng A

Với việc U.23 Jordan đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út, cục diện bảng A, VCK U.23 châu Á trở nên phức tạp hơn. U.23 Việt Nam hiện có 6 điểm, giữ ngôi đầu. Với U.23 Jordan, họ có 3 điểm cùng hiệu số -1, vươn lên đứng thứ 2. Trong khi đó, U.23 Ả Rập Xê Út có 3 điểm cùng hiệu số 0, nhưng đứng thứ 3 do thua U.23 Jordan về chỉ số đối đầu. Đội U.23 Kyrgyzstan có 0 điểm cùng hiệu số -2, xếp cuối bảng.

Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần hòa U.23 Ả Rập Xê Út là sẽ vào tứ kết với ngôi đầu. Nếu thua, U.23 Việt Nam sẽ phải so hiệu số với U.23 Ả Rập Xê Út, cũng như chờ đợi kết quả trận U.23 Jordan gặp U.23 Kyrgyzstan để biết số phận của mình. 

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

