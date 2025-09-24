Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Fan Việt mặc váy cưới đi đón Hứa Quang Hán
Video Giải trí

Fan Việt mặc váy cưới đi đón Hứa Quang Hán

Diệu Tú - Hữu Tín - Hải Yến
24/09/2025 23:03 GMT+7

Chiều 24.9, buổi họp báo ra mắt phim 'Năm của Anh, Ngày của Em' diễn ra tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và truyền thông. Sự xuất hiện của ‘nam thần thanh xuân’ Hứa Quang Hán cùng bạn diễn Viên Lễ Lâm khiến không khí sự kiện bùng nổ.

Chiều 24.9, buổi họp báo phim Năm của Anh, Ngày của Em (tựa tiếng Anh: Measure in Love) diễn ra trong không khí sôi nổi thu hút đông đảo khán giả cùng giới truyền thông. Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ còn chọn diện váy cưới và cài voan cô dâu để chào đón thần tượng Hứa Quang Hán. Hình ảnh những “cô dâu fan” này thu hút ống kính truyền thông.

Hứa Quang Hán có mặt tại TP.HCM trong chuỗi hoạt động quảng bá đầu tiên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 8.2025. Đồng hành cùng anh là dàn ê-kíp gồm đạo diễn Kung Siu Ping và giám chế kiêm thiết kế sản xuất Man Lim Chung và diễn viên Viên Lễ Lâm.

Fan Việt mặc váy cưới đi đón Hứa Quang Hán- Ảnh 1.

Đạo diễn Kung Siu Ping, diễn viên Viên Lễ Lâm, diễn viên Hứa Quang Hán giám chế kiêm thiết kế sản xuất Man Lim Chung (từ trái qua phải)

ẢNH: DIỆU TÚ

Trong phần giao lưu, anh chia sẻ đây là lần đầu tiên anh có mặt tại TP.HCM để giới thiệu một dự án điện ảnh và điều khiến anh bất ngờ chính là tình cảm mà người hâm mộ tại Việt Nam dành cho mình. Đồng thời, Hứa Quang Hán cũng tiết lộ những kỉ niệm trong quá trình quay phim và nhân vật do bản thân thể hiện.

Năm của Anh, Ngày của Em do đạo diễn Kung Siu Ping thực hiện, khắc họa câu chuyện tình yêu và trưởng thành kéo dài hơn một thập kỷ của hai nhân vật chính. Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 17.10.

