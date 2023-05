'Fast X' thắng đậm với doanh thu mở màn 320 triệu USD toàn cầu

Cập nhật doanh thu phòng vé đến chiều ngày 21.5, phim Fast X thu về số tiền 67,3 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ từ 4.046 rạp. Trong ngày thứ sáu 19.5 vừa qua, phim thu về 28 triệu USD, đứng đầu thị trường này, theo Box Office Mojo. Tối thứ năm trước đó, phim thu 7,5 triệu USD tiền chiếu sớm. Tuy vậy, so với người anh em F9: The Fast Saga, phần 10 này có mở màn không ấn tượng bằng, bởi phần 9 thu 70 triệu USD trong tuần đầu ra mắt, ngay trong bối cảnh rạp chiếu đang oằn mình với dịch bệnh.

Tài tử Jason Momoa đóng phản diện trong Fast X UNIVERSAL

Trong khi đó ở bên ngoài thị trường Bắc Mỹ, phim có doanh thu ấn tượng. Phim thu về tổng số tiền 252,7 triệu USD trong tuần đầu ra mắt toàn thế giới, xếp thứ 2 sau bom tấn hoạt hình The Super Mario Bros. Movie và thứ 3 sau các phim The Fate of the Furious và Furious 7 trong cùng thương hiệu.

Báo Mỹ nhận định, mặc dù mở màn của Fast X tại Bắc Mỹ không ấn tượng bằng phần trước, nhưng phim thắng đậm nếu xem trên tổng doanh thu toàn cầu là 320 triệu USD. Phim được dự đoán là sẽ nhanh chóng soán ngôi vương phòng vé của phim Guardians of the Galaxy Vol. 3 của hãng Marvel, khi bom tấn này đã bước sang tuần thứ 3 ở rạp và doanh thu tuần qua ở Bắc Mỹ nằm trong khoảng từ 32 - 33 triệu USD.

Phim Guardians of the Galaxy Vol. 3 bị lung lay ngôi vương tại phòng vé MARVEL

Phim Fast X quy tụ dàn sao đình đám của Hollywood như Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Momoa, Brie Larson, John Cena, Jason Statham, Charlize Theron..., tiếp tục nối dài câu chuyện của phần 9. Trong phim, tài tử Jason Momoa gây chú ý vì đóng vai phản diện. Phim giải trí tốt, kỹ xảo, hành động đẹp mắt nhưng về chất lượng, phim bị chê với mức chấm chỉ 54% trên Rotten Tomatoes, nhận "cà chua thối". Khán giả trên CinemaScore chấm phim chỉ ở mức B+, cùng mức với phần thứ 9.