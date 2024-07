FBI xác định nghi phạm ám sát hụt ông Trump, ngạc nhiên vì nhiều phát súng

Ông Kevin Rojek, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Pittsburgh cho biết các nhà chức trách đang làm việc khẩn trương để cố gắng xác định danh tính và động cơ của tay súng bắn ông Trump. Ông cho biết FBI đã triển khai các đặc vụ điều tra, nhóm phản ứng và nhiều nhân viên khác trên khắp cả nước.

Ông Rojek cho biết FBI đang cố gắng xác nhận danh tính nghi phạm thông qua sinh trắc học và DNA vì nghi phạm không mang theo giấy tờ tùy thân.

Ông Rojek bày tỏ sự ngạc nhiên khi tay súng có thể bắn nhiều phát súng trong cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump mà đội an ninh không hề biết về vị trí của người đàn ông này.

Ông nói thêm: "Chúng tôi vẫn đang xem xét bộ máy an ninh mà Cơ quan Mật vụ Mỹ đã triển khai để xác định những gì có khả năng xảy ra. Sẽ có một cuộc điều tra dài về chính xác những gì đã diễn ra và làm thế nào cá nhân đó có thể tiếp cận được địa điểm, loại vũ khí mà tay súng mang theo. Tất cả những điều đó sẽ mất nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng điều tra".

Cảnh sát tiểu bang Pennsylvania George Bivens cho biết thêm rằng cuộc điều tra sẽ cho phép các nhà chức trách xem xét xem có sai sót nào xảy ra và cách khắc phục trong tương lai.

Bên cạnh đó, FBI cho biết các lực lượng rà phá bom đã được triển khai tại hiện trường vụ xả súng vì cảnh giác cao độ.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ chia sẻ trên nền tảng X: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực này và khen ngợi Cơ quan Mật vụ Mỹ vì hành động kịp thời của họ ngày hôm nay. Chúng tôi đang hợp tác với Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Tổng thống Trump và đội ngũ của họ, đồng thời đang thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn và an ninh cho họ".

Theo tờ Business Standard dẫn lời ông Mayorkas, việc duy trì an ninh cho các ứng cử viên tổng thống và các sự kiện vận động tranh cử của họ là một trong những ưu tiên quan trọng nhất của Cơ quan An ninh nội địa Mỹ.

Trước đó, các nguồn tin thực thi pháp luật Mỹ nói điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm là nam giới, khoảng 20 tuổi và là người ở Pennsylvania. New York Post dẫn lời một số nguồn tin chưa xác định cho hay nghi phạm 20 tuổi, sống ở Bethel Park, Pennsylvania.