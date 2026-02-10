Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

FC Mobile áp dụng hình thức xử phạt theo cấp độ gây tranh cãi

Tuấn Anh
Tuấn Anh
10/02/2026 18:08 GMT+7

Việc chưa xử lý dứt điểm tài khoản hack lần đầu khiến người chơi FC Mobile nghi ngại tính công bằng của game.

Cộng đồng EA SPORTS FC Mobile đang chứng kiến làn sóng tranh cãi gay gắt sau khi nhà phát hành Garena công bố chính sách xử lý các tài khoản sử dụng phần mềm gian lận. Điều khiến nhiều người chơi bức xúc không chỉ nằm ở sự xuất hiện của hack trong game, mà còn ở quy định xử phạt khi tài khoản vi phạm lần đầu chưa bị khóa vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc hacker vẫn còn cơ hội quay lại tái phạm.

Trong thời gian gần đây, nhiều người chơi trên các diễn đàn quốc tế lẫn cộng đồng FC Mobile tại Việt Nam liên tục phản ánh về các trận đấu có dấu hiệu bất thường. Không ít trường hợp cho biết họ bị mất kết nối đột ngột khi đang dẫn trước về tỷ số, hoặc đối đầu với những tài khoản có biểu hiện thi đấu phi thực tế như cầu thủ di chuyển bất thường, khả năng dứt điểm gần như không thể ngăn cản. Những trải nghiệm này khiến nhiều game thủ cho rằng môi trường thi đấu đang mất dần tính công bằng.

FC Mobile đối mặt với ý kiến trái chiều về biện pháp chống gian lận - Ảnh 1.

FC Mobile đối mặt với ý kiến trái chiều về biện pháp chống gian lận

Ảnh: Fanpage EA Sports FC Mobile Vietnam

Theo thông báo từ nhà phát hành Garena, FC Mobile đang áp dụng hình thức xử phạt theo cấp độ. Cụ thể, tài khoản sử dụng phần mềm gian lận lần đầu có thể chỉ bị cảnh cáo hoặc khóa tạm thời. Việc khóa vĩnh viễn chỉ được áp dụng khi có hành vi vi phạm tái diễn. Quy định này đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng game thủ.

Nhiều game thủ cho rằng chỉ một lần sử dụng phần mềm gian lận cũng đã đủ phá vỡ sự công bằng của trận đấu và gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của hàng loạt người chơi khác. Việc cho phép hacker tiếp tục tồn tại trong hệ thống, dù dưới hình thức cảnh cáo, bị xem là thiếu tính răn đe và vô tình tạo ra kẽ hở để các hành vi gian lận tiếp tục diễn ra.

Một số ý kiến còn cho rằng quy định này có thể khiến những người có ý định gian lận sẵn sàng thử nghiệm hack vì biết rằng họ vẫn còn “cơ hội sửa sai”. Hiện tại, FC Mobile là tựa game mang tính cạnh tranh cao, việc duy trì môi trường thi đấu công bằng được xem là yếu tố quyết định sự sống còn của trò chơi.

Trong khi FC Mobile vẫn đang thu hút lượng người chơi lớn trên toàn cầu, làn sóng phản ứng hiện tại cho thấy cộng đồng đang chờ đợi những biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn từ nhà phát hành nhằm bảo vệ tính công bằng và uy tín của trò chơi.

FC Mobile GARENA EA SPORTS FC Mobile hack fc mobile
