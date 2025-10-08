Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

Garena sắp tung ra tựa game di động EA Sports FC Mobile

Loan Chi
Loan Chi
08/10/2025 21:15 GMT+7

Tựa game di động EA Sports FC Mobile được Garena bản địa hóa dành riêng cho thị trường Việt Nam với sự hợp tác cùng 5 tuyển thủ quốc gia môn bóng đá nam.

Chính thức ra mắt vào ngày 16.10 trên hai nền tảng di động phổ biến là Android và iOS, tựa game bóng đá trên smartphone là EA Sports FC Mobile được Garena hợp tác cùng các KOL và 5 cầu thủ đội tuyển quốc gia môn bóng đá nam là Nguyễn Xuân Son, Hoàng Đức, Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn và Đoàn Văn Hậu. Người chơi có thể đưa các ngôi sao nước nhà vào đội hình do mình xây dựng.

Điểm nhấn của FC Mobile còn là tính năng bình luận hoàn toàn bằng tiếng Việt với sự góp mặt của hai bình luận viên bóng đá Tạ Biên Cương và Nguyễn Khắc Cường, người chơi chỉ cần vào mục cài đặt trong game và tải gói bình luận tiếng Việt.

Garena ra mắt tựa game di động EA SPORTS FC Mobile - Ảnh 1.

Garena đặt mục tiêu tổ chức hơn 1000 hoạt động cộng đồng cùng tựa game FC Mobile

L.C

Với phiên bản được bản địa hóa tốt hơn, EA Sports FC Mobile Việt Nam sẽ mang đến nội dung độc đáo cho cộng đồng game thủ Việt. Nhà phát hành Garena cho biết sẽ thực hiện 5 tiêu chí để tối ưu hóa vận hành, từ đảm bảo cơ sở hạ tầng ổn định, liên hệ thường xuyên với EA Sports để cập nhật phiên bản mới nhất, bảo vệ quyền lợi của game thủ bằng cách ngăn chặn các phần mềm trái phép và lắng nghe ý kiến cộng đồng để liên tục cải tiến cho phù hợp với thị trường.

Với mục tiêu dài hạn, Garena đặt kế hoạch xây dựng hệ thống kết nối các tỉnh, trường học, tổ chức cộng đồng đến với tựa game FC Mobile Việt Nam. Nhà phát hành cũng sẽ tổ chức ít nhất 2 giải đấu chuyên nghiệp hàng năm, bắt đầu bằng giải đấu quốc tế FC Pro Festival vào tháng 11 tới.

FC Mobile (trước đây là FIFA Mobile) là tựa game bóng đá di động hàng đầu thế giới được phát triển bởi EA Mobile và EA Canada, phát hành bởi EA Sports cho hai nền tảng Android và iOS. Tựa game này được công bố lần đầu tiên tại triển lãm trò chơi điện tử lớn nhất thế giới Gamescom 2016.

Tin liên quan

EA SPORTS FC Mobile chính thức mở Closed Beta Test tại Việt Nam

EA SPORTS FC Mobile chính thức mở Closed Beta Test tại Việt Nam

EA SPORTS FC Mobile - tựa game bóng đá di động được hàng triệu game thủ yêu thích trên toàn cầu, đã chính thức trở lại Việt Nam với giai đoạn trải nghiệm sớm Closed Beta Test (CBT) từ ngày 18.9 đến 1.10.2025.

Khám phá thêm chủ đề

FC Mobile EA Sports GARENA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận