Garena sắp tung ra tựa game di động EA Sports FC Mobile

Chính thức ra mắt vào ngày 16.10 trên hai nền tảng di động phổ biến là Android và iOS, tựa game bóng đá trên smartphone là EA Sports FC Mobile được Garena hợp tác cùng các KOL và 5 cầu thủ đội tuyển quốc gia môn bóng đá nam là Nguyễn Xuân Son, Hoàng Đức, Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn và Đoàn Văn Hậu. Người chơi có thể đưa các ngôi sao nước nhà vào đội hình do mình xây dựng.

Điểm nhấn của FC Mobile còn là tính năng bình luận hoàn toàn bằng tiếng Việt với sự góp mặt của hai bình luận viên bóng đá Tạ Biên Cương và Nguyễn Khắc Cường, người chơi chỉ cần vào mục cài đặt trong game và tải gói bình luận tiếng Việt.

Garena đặt mục tiêu tổ chức hơn 1000 hoạt động cộng đồng cùng tựa game FC Mobile L.C

Với phiên bản được bản địa hóa tốt hơn, EA Sports FC Mobile Việt Nam sẽ mang đến nội dung độc đáo cho cộng đồng game thủ Việt. Nhà phát hành Garena cho biết sẽ thực hiện 5 tiêu chí để tối ưu hóa vận hành, từ đảm bảo cơ sở hạ tầng ổn định, liên hệ thường xuyên với EA Sports để cập nhật phiên bản mới nhất, bảo vệ quyền lợi của game thủ bằng cách ngăn chặn các phần mềm trái phép và lắng nghe ý kiến cộng đồng để liên tục cải tiến cho phù hợp với thị trường.

Với mục tiêu dài hạn, Garena đặt kế hoạch xây dựng hệ thống kết nối các tỉnh, trường học, tổ chức cộng đồng đến với tựa game FC Mobile Việt Nam. Nhà phát hành cũng sẽ tổ chức ít nhất 2 giải đấu chuyên nghiệp hàng năm, bắt đầu bằng giải đấu quốc tế FC Pro Festival vào tháng 11 tới.

FC Mobile (trước đây là FIFA Mobile) là tựa game bóng đá di động hàng đầu thế giới được phát triển bởi EA Mobile và EA Canada, phát hành bởi EA Sports cho hai nền tảng Android và iOS. Tựa game này được công bố lần đầu tiên tại triển lãm trò chơi điện tử lớn nhất thế giới Gamescom 2016.