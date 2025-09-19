Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

EA SPORTS FC Mobile chính thức mở Closed Beta Test tại Việt Nam

Thành Luân
19/09/2025 13:54 GMT+7

EA SPORTS FC Mobile - tựa game bóng đá di động được hàng triệu game thủ yêu thích trên toàn cầu, đã chính thức trở lại Việt Nam với giai đoạn trải nghiệm sớm Closed Beta Test (CBT) từ ngày 18.9 đến 1.10.2025.

Garena là đơn vị phát hành chính thức tại thị trường Việt Nam, đánh dấu sự hợp tác quan trọng và hứa hẹn mang đến hành trình bóng đá di động bùng nổ cho cộng đồng game thủ.

EA SPORTS FC Mobile chính thức mở Closed Beta Test tại Việt Nam

Trên thế giới, FC Mobile đã ghi dấu ấn với hơn 500 triệu lượt tải, chinh phục người hâm mộ nhờ trải nghiệm chân thực, hệ thống gameplay mượt mà cùng kho dữ liệu bản quyền đồ sộ: hơn 19.000 cầu thủ, 690+ CLB, 35 giải đấu lớn. Các chế độ chơi đa dạng từ Head to Head (1vs1), VS Attack tốc độ cao đến Manager Mode chiến thuật giúp người chơi dễ dàng tìm được phong cách phù hợp.

Điểm đặc biệt khi về Việt Nam là game thủ được trải nghiệm phiên bản "may đo" dành riêng: giao diện tiếng Việt, cùng phần bình luận chuyên nghiệp từ hai BLV quen thuộc Tạ Biên Cương và Nguyễn Khắc Cường. Bên cạnh đó, nhiều tính năng độc quyền dành riêng cho người chơi Việt Nam cũng sẽ lần lượt được công bố trong thời gian tới.

Song song với CBT, Garena triển khai sự kiện chào mừng cực hấp dẫn: càng nhiều người tham gia, phần quà cộng đồng càng lớn. Nếu đạt mốc 100.000 - 500.000 người chơi, game thủ sẽ lần lượt nhận 1.000 - 3.000 đá quý, làm hành trang quý giá khi bước vào bản Open Beta (OBT).

