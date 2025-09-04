Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

Nền tảng game Roblox siết chặt kiểm soát độ tuổi người dùng

Thạch An
04/09/2025 19:37 GMT+7

Roblox vừa công bố sẽ mở rộng công nghệ ước lượng độ tuổi trên toàn cầu và hợp tác với Liên minh đánh giá quốc tế (IARC) để áp dụng hệ thống xếp hạng tiêu chuẩn cho các trải nghiệm trong trò chơi.

Roblox có hơn 110 triệu người chơi mỗi ngày

Ra mắt từ năm 2006, Roblox hiện có hơn 110 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày và hơn 380 triệu người dùng hằng tháng. Đáng chú ý, theo Backlinko thống kê, hơn một nửa là trẻ em, thanh thiếu niên dưới 16 tuổi. Trên nền tảng này, người chơi có thể vừa tạo game, vừa trò chuyện, thậm chí mua bán vật phẩm ảo bằng đồng Robux.

Chính sự kết hợp giữa giải trí và mạng xã hội đã biến Roblox thành "con dao hai lưỡi" khi vừa khuyến khích sáng tạo, vừa tiềm ẩn nguy cơ trẻ tiếp xúc với bạo lực, ngôn ngữ tục tĩu, lừa đảo hay thậm chí hành vi săn mồi trực tuyến. Thực tế, Roblox đang đối diện nhiều vụ kiện tại Mỹ liên quan đến an toàn trẻ em, trong đó có đơn kiện từ bang Louisiana cáo buộc nền tảng chưa đủ biện pháp bảo vệ người dùng nhỏ tuổi.

Ra mắt từ năm 2006, Roblox hiện có hơn 110 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GAMEREFINERY


Bước đi mới của Roblox

Trong thông báo ngày 3.9, Roblox cho biết sẽ áp dụng công nghệ ước lượng độ tuổi cho toàn bộ người dùng sử dụng công cụ trò chuyện bằng văn bản và giọng nói. Hệ thống này sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để phân tích video selfie, từ đó ước lượng tuổi. Nếu không xác minh được chính xác, nền tảng sẽ yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc sự đồng ý từ phụ huynh.

Song song đó, Roblox triển khai hệ thống xếp hạng nội dung tiêu chuẩn quốc tế, tương tự như phim ảnh hay trò chơi điện tử truyền thống. Người chơi tại Mỹ sẽ thấy nhãn ESRB, tại châu Âu là PEGI, ở Hàn Quốc là GRAC, còn Đức là USK. Việc chuẩn hóa này giúp phụ huynh nhận biết rõ ràng hơn mức độ phù hợp của từng trò chơi, thay vì mơ hồ như trước.

Vai trò then chốt của phụ huynh

Dù Roblox đã bổ sung nhiều lớp bảo vệ nhưng công nghệ chỉ là bước đầu. Phụ huynh mới là lớp kiểm soát then chốt trong việc giữ an toàn cho trẻ. Nhiều tính năng bảo mật không mặc định bật nên cần đòi hỏi cha mẹ phải chủ động thiết lập. Phụ huynh có thể đặt giới hạn giờ chơi, kiểm soát chi tiêu Robux, theo dõi danh sách bạn bè và các nhóm chat.

Quan trọng hơn, cha mẹ cần trò chuyện trực tiếp với con về rủi ro trên mạng, thay vì chỉ dựa vào các nút khóa công nghệ. Một chuyên gia an toàn mạng quốc tế nhận định: "Công nghệ có thể tạo lớp bảo vệ ban đầu, nhưng giáo dục số và sự đồng hành từ phụ huynh mới là nền tảng để trẻ em thực sự an toàn".

Nền tảng game Roblox tăng siết chặt kiểm soát độ tuổi người dùng - Ảnh 2.

Phụ huynh mới là lớp kiểm soát then chốt trong việc giữ an toàn cho trẻ em trước các rủi ro trên mạng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WIRED

Roblox không phải là nền tảng duy nhất áp dụng công nghệ này. Trước đó, YouTube và TikTok đã triển khai xác minh tuổi và bộ công cụ kiểm soát phụ huynh để tuân thủ luật an toàn trực tuyến ở nhiều quốc gia. Netflix cũng có chế độ Kids Profile với giới hạn độ tuổi rõ ràng. Điểm khác biệt của Roblox là tính tương tác xã hội cao, khiến rủi ro lớn hơn. Do đó, các biện pháp kiểm soát cần kết hợp chặt chẽ giữa AI, luật pháp và phụ huynh.

Sự thay đổi của Roblox là bước tiến quan trọng, cho thấy ngành công nghiệp game đang nghiêm túc đối diện với vấn đề an toàn trẻ em. Nhưng để tạo ra một "sân chơi ảo" thực sự an toàn, phụ huynh không thể đứng ngoài cuộc. Công nghệ chỉ là công cụ, còn trách nhiệm và sự chủ động thuộc về cha mẹ.

