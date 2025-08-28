Razer ra mắt bộ sưu tập Zenless Zone Zero dành cho game thủ

Bộ sưu tập Razer | Zenless Zone Zero không chỉ mang đến thẩm mỹ độc đáo mà còn kết hợp giá trị sưu tầm và hiệu năng chơi game, hứa hẹn mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi. Bộ sưu tập này tái hiện phong cách sống của New Eridu, với hình ảnh nhân vật Miyabi - một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong game - trên các thiết bị biểu tượng của Razer.

Bộ sưu tập Razer | Zenless Zone Zero được phát triển dựa trên sự hợp tác với HoYoverse

Ảnh: Razer

Giám đốc toàn cầu mảng phong cách sống tại Razer Addie Tan chia sẻ: "Sự hợp tác này là lời tri ân dành cho cộng đồng Zenless Zone Zero. Vẻ đẹp sắc lạnh và độ chính xác của Miyabi trong vai trò Thợ Săn Lỗ Hổng (Void Hunter) phản ánh hoàn hảo triết lý thiết kế của Razer: hiệu năng dẫn đầu, thiết kế tiên phong. Chúng tôi tự hào là đơn vị đầu tiên đưa hình ảnh sống động của nhân vật này vào đời thực, mở ra một cách mới để người hâm mộ thể hiện niềm yêu thích và trải nghiệm tựa game vượt ra ngoài không gian số".

Bộ sưu tập Razer | Zenless Zone Zero bao gồm các sản phẩm nổi bật như ghế Razer Iskur V2 X, bàn phím Razer BlackWidow V4 X, chuột Razer Cobra và lót chuột Razer Gigantus V2 Medium - tất cả đều mang thiết kế đậm chất Miyabi. Mỗi sản phẩm còn đi kèm phần thưởng độc quyền trong game, nâng cấp trải nghiệm Zenless Zone Zero cả trong trò chơi lẫn ngoài đời thực.

Ghế chơi game Razer Iskur V2 X Zenless Zone Zero Edition

Ảnh: Razer

Razer Iskur V2 X Zenless Zone Zero Edition: mẫu ghế chơi game với thiết kế công thái học giúp người chơi luôn vững vàng trong những cuộc chiến khốc liệt (sản phẩm có giá bán lẻ đề nghị 12,99 triệu đồng). Razer BlackWidow V4 X Zenless Zone Zero Edition: bàn phím cơ chuẩn S-Rank với 6 phím macro và hệ thống đèn Razer Chroma RGB (sản phẩm có giá bán lẻ đề nghị 4,79 triệu đồng). Razer Cobra Zenless Zone Zero Edition: chuột Chroma RGB siêu nhẹ mang lại độ chính xác tuyệt đối trong từng chiêu thức (sản phẩm có giá bán lẻ đề nghị 1,59 triệu đồng) và Razer Gigantus V2 Medium Zenless Zone Zero Edition: Tấm lót chuột mềm mại, thiết kế cho chuyển động mượt mà và chính xác có giá bán lẻ đề nghị 849.000 đồng.

Bộ sưu tập Razer | Zenless Zone Zero không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho game thủ mà còn cho những người yêu thích sưu tầm. Từ ghế chơi game đến chuột, mỗi sản phẩm đều được thiết kế để nổi bật và bền bỉ, giúp người chơi sẵn sàng xuyên phá hỗn loạn giữa lòng New Eridu.

Tại thị trường Việt Nam, bộ sưu tập Razer | Zenless Zone Zero dự kiến sẽ chính thức lên kệ từ giữa tháng 10 tại các cửa hàng ủy quyền.