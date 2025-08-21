Game Science 'nhá hàng' tựa game kế nhiệm Black Myth: Wukong

Theo WCCF Tech, khi cộng đồng game thủ toàn cầu vẫn chưa hết choáng ngợp với Black Myth: Wukong, nhà phát triển Game Science đã bất ngờ gây tiếng vang mới khi công bố dự án lớn tiếp theo mang tên Black Myth: Zhong Kui (Hắc Thần Thoại: Chung Quỳ). Đây được xác nhận là tựa game mới nhất trong vũ trụ Hắc Thần Thoại, nhưng lại không phải là phần tiếp theo của câu chuyện về Ngộ Không.

Black Myth: Zhong Kui sẽ tiếp nối thành công của Wukong ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GG

Thông báo bất ngờ này đã làm dấy lên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Trong một chia sẻ thẳng thắn trên trang web chính thức, Game Science đã giải đáp những thắc mắc lớn nhất của người hâm mộ. Hãng khẳng định Zhong Kui là một chương mới, một bước đi thử nghiệm táo bạo để "xây dựng những trải nghiệm game khác biệt hơn" và "mang đến những ý tưởng mới mẻ cho thế giới và cách kể chuyện của mình".

Nhà phát triển cũng cho biết, việc lựa chọn nhân vật Chung Quỳ là một quyết định tự nhiên, cho phép họ sáng tạo những điều mới mẻ, đồng thời "nhìn nhận một cách nghiêm túc những thiếu sót và tiếc nuối trong quá khứ" từ dự án trước.

Tuy nhiên, Game Science cũng nhanh chóng dập tắt nỗi lo của người hâm mộ Tôn Ngộ Không bằng một lời khẳng định đanh thép: "Hành trình về phía tây sẽ không kết thúc ở đây đâu". Điều này ngầm cho thấy tương lai của Black Myth: Wukong vẫn còn rộng mở, dù dự án về Chung Quỳ được ưu tiên giới thiệu trước.

Một điều quan trọng mà game thủ cần lưu ý là Black Myth: Zhong Kui đang ở giai đoạn phát triển sơ khai. Game Science đã thành thật thừa nhận dự án "thậm chí còn chưa hoàn thành xong phần kịch bản" và ví von nó "gần như chỉ là một thư mục trống ở giai đoạn này". Chính vì vậy, đoạn trailer đầu tiên chỉ là một phim ngắn CG hoành tráng nhằm mục đích thông báo dự án đã khởi động, thay vì phô diễn gameplay.

Dù sẽ phải chờ đợi một thời gian dài nữa, việc Game Science hé lộ tham vọng mở rộng vũ trụ Hắc Thần Thoại với một nhân vật đầy tiềm năng như Chung Quỳ cũng đủ để khiến cộng đồng game thủ đứng ngồi không yên.