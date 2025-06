FDI tăng mạnh vào KCN: Nhà phố thương mại vào ‘mắt xanh’ của nhà đầu tư

Tây Ninh - điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI tại phía Nam

Tây Ninh đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 6,74 tỉ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Tây Ninh ghi nhận nhiều dự án quy mô lớn, tiêu biểu là dự án của một nhà máy sản xuất vải dệt kim cao cấp tại KCN Phước Đông, với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD trên diện tích hơn 50 ha.

Vì sao là KCN Phước Đông? Với diện tích 2.190 ha, đây là một trong những khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Tây Ninh và nhóm top đầu cả nước về quy mô đất, sở hữu quỹ đất sạch dồi dào và hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Vị trí chiến lược gần cửa khẩu Mộc Bài và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, kết nối vùng.

KCN Phước Đông có vị trí gần Củ Chi, TP.HCM và quỹ đất lớn nên đã thu hút hơn 6 tỉ USD vốn đầu tư Ảnh: Minh Phú Land

Nhà phố thương mại trong khu đô thị công nghiệp nổi sóng tại Tây Ninh

Sự gia tăng mạnh mẽ của những dự án FDI tại các KCN trên cả nước nói chung và KCN Phước Đông tại Tây Ninh nói riêng đang kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở và dịch vụ cho lực lượng chuyên gia, kỹ sư, công nhân.

Đáp ứng nhu cầu này, chủ đầu tư của KCN Phước Đông là Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển một khu đô thị đáng sống. Nơi đây trong tháng 6.2025 này sẽ cung cấp hơn 200 căn nhà phố thương mại được phát triển bài bản, pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn chỉnh với các mảng xanh lớn và tiện ích đầy đủ sẽ mang lại hình hài mới cho khu đô thị lớn sắp hình thành.

Nhà phố thương mại trong lòng KCN thu hút nhà đầu tư Ảnh: Vạn Phú Real

Theo ông Lê Minh Long Quân, chuyên gia bất động sản công nghiệp và phụ trách dự án Phước Đông New City, mức giá tại dự án này đang ở mức cạnh tranh so với các KCN lân cận. Ông Quân nhận định: "Phước Đông New City không đơn thuần là khu nhà ở, mà là một mô hình kinh tế tích hợp khi vừa đáp ứng nhu cầu lưu trú, vừa phục vụ khai thác thương mại, logistics và văn phòng đại diện. Trong bối cảnh FDI tiếp tục đổ mạnh, các mô hình như vậy sẽ khan hiếm".

Với thiết kế đa năng, các căn nhà phố với chức năng vừa có thể làm nơi lưu trú, vừa vận hành văn phòng đại diện, kinh doanh dịch vụ hay khai thác cho thuê, thị trường bất động sản trong KCN sẽ có thêm dòng sản phẩm mới để đa dạng nhu cầu. Vị trí dự án gần cao tốc TPHCM - Mộc Bài cũng tạo ưu thế kết nối giao thương, đồng thời đón đầu xu hướng mở rộng sản xuất ra vùng ven, giãn dân hiệu quả.

Sự tương tác chặt chẽ giữa dòng vốn FDI và thị trường bất động sản thương mại khu công nghiệp là nhân tố thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế địa phương. Khi các tập đoàn nước ngoài mở rộng quy mô sản xuất và xây dựng chuỗi cung ứng, nhu cầu về nhà ở và văn phòng cho chuyên gia, quản lý ngày càng gia tăng, đồng thời tạo ra sức hấp dẫn đầu tư với nhà phố thương mại liền kề KCN.

