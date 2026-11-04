FDI vào Việt Nam cao nhất 17 năm, vốn giải ngân lập kỷ lục 5 năm

Theo số liệu Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31.10, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỉ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong vòng 17 năm, kể từ năm 2009.

Đây là mức tăng đáng chú ý, cho thấy dòng vốn ngoại không chỉ tăng mạnh trên giấy tờ mà đang chuyển hóa thành hoạt động đầu tư thực tế. Trong tổng vốn đăng ký 54,85 tỉ USD, vốn đăng ký mới đạt 30,73 tỉ USD; vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 16,13 tỉ USD và vốn góp, mua cổ phần đạt 7,99 tỉ USD. Đáng chú ý, số dự án cấp mới đạt 3.478 dự án, tăng 4,7% so với cùng kỳ, nhưng tổng vốn đăng ký mới tăng gấp 2,2 lần. Điều này cho thấy quy mô vốn bình quân của các dự án mới tăng đáng kể.

Về lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với 14,61 tỉ USD vốn đăng ký mới, chiếm 47,5%. Vận tải kho bãi đứng thứ hai với 5,15 tỉ USD, chiếm 16,7% tổng vốn đăng ký mới. Đây là lĩnh vực có quy mô vốn đáng kể, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với hạ tầng logistics và hoạt động vận chuyển.

FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, tăng hơn 74% so tháng 10.2025

Trong các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, Singapore tiếp tục dẫn đầu, với 9,52 tỉ USD, chiếm 31%; Hàn Quốc đứng thứ hai với 5,81 tỉ USD, chiếm 18,9%; Luxembourg đạt 4,99 tỉ USD, chiếm 16,2%; Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 3,57 tỉ USD, chiếm 11,6% và Trung Quốc đạt 2,77 tỉ USD, chiếm 9%.

Một điểm đáng chú ý khác là vốn đầu tư thực hiện tiếp tục tăng mạnh. Trong 10 tháng, vốn FDI giải ngân đạt 24,08 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ và là mức cao nhất của cùng kỳ 10 tháng trong vòng 5 năm qua. Nếu so với tốc độ tăng 74% của vốn đăng ký, mức tăng 13,1% của vốn thực hiện thấp hơn, nhưng đây vẫn là tín hiệu tích cực bởi vốn giải ngân phản ánh dòng tiền thực tế được đưa vào nền kinh tế.

Trong tổng vốn FDI thực hiện, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tới 19,96 tỉ USD, tương đương 82,9%; bất động sản đạt 1,76 tỉ USD, chiếm 7,3%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 785,2 triệu USD, chiếm 3,3%.

Bên cạnh đó, vốn điều chỉnh tăng thêm cũng ghi nhận mức tăng 33,2%, với 1.079 lượt dự án đăng ký điều chỉnh, tổng vốn tăng thêm 16,13 tỉ USD. Tính chung vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 46,86 tỉ USD. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với 24,19 tỉ USD, chiếm 51,6%; bất động sản đạt 7,08 tỉ USD, chiếm 15,1%.

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần cũng tăng mạnh. Có 2.616 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 7,99 tỉ USD, tăng 49,6% so với cùng kỳ. Trong đó, 3,28 tỉ USD được thực hiện thông qua góp vốn làm tăng vốn điều lệ doanh nghiệp và 4,71 tỉ USD thông qua mua lại cổ phần mà không làm tăng vốn điều lệ.

Những con số trên cho thấy sức hút của Việt Nam đối với dòng vốn đầu tư quốc tế tiếp tục được củng cố. Nếu so với những năm gần đây, FDI vào Việt Nam năm nay tăng mạnh cao nhất trong khoảng 18 năm. Trong 10 tháng năm 2025, tổng vốn đăng ký đạt 31,52 tỉ USD. Trước đó, giai đoạn 2017 - 2024, vốn đăng ký 10 tháng hằng năm chủ yếu dao động trong khoảng 20 - 29 tỉ USD. Cụ thể, năm 2019 đạt 29,11 tỉ USD; năm 2017 đạt 28,24 tỉ USD; năm 2024 đạt 27,26 tỉ USD và năm 2023 đạt 26,76 tỉ USD. Như vậy, kết quả năm nay đã vượt xa mức cao nhất của nhiều năm trước.