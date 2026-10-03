Vốn FDI vào Việt Nam tăng 76,4%, vốn thực hiện cao nhất 5 năm

Số vốn FDI được thống kê bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Vốn FDI vào Việt Nam và số vốn FDI đã thực hiện (chi, giải ngân) tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 21,07 tỉ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

Tỷ lệ vốn thực hiện trên tổng số vốn đăng ký của nước ngoài vào Việt Nam đạt tỷ lệ gần 42%.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 3/2026 theo giá hiện hành ước đạt gần 1,3 triệu tỉ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2026 ước đạt 3,1 triệu tỉ đồng, tăng 15,1%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng năm 2026 cũng tăng mạnh. Theo báo cáo của Cục Thống kê, có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 1,28 tỉ USD, tăng 80,9% so với cùng kỳ năm trước.

Có 32 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 1,49 tỉ USD, gấp 10,8 lần.

Tình hình đầu tư trong 9 tháng khá khả quan khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15,1%; tổng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tăng 12,1%, cao nhất trong 5 năm qua và vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng tăng tới 80,9%.

Trước đó, ngày 8.6, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), xác định chuyển trọng tâm từ "thu hút FDI đơn thuần" sang "phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài" gắn với hiệu quả thực chất.

Hồi tháng 7, các tổ chức quốc tế cũng đánh giá, Việt Nam là điểm sáng lớn nhất về thu hút FDI tại Đông Nam Á với sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn giải ngân thực tế, phản ánh cam kết đầu tư dài hạn của các tập đoàn đa quốc gia.

Thu ngân sách đạt 86,5% dự toán năm

Cùng với đầu tư, tình hình thu ngân sách nhà nước trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm cũng rất khả quan. Theo Cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 162.700 tỉ đồng.

Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026 ước đạt 2,187 triệu tỉ đồng, bằng 86,5% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 256.800 tỉ đồng. Tính chung 9 tháng năm 2026, chi ngân sách nhà nước ước đạt 1,873 triệu tỉ đồng, bằng 59,3% dự toán năm và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.