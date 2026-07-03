FDI tăng hơn 61%, công nghiệp chế biến chế tạo là 'thỏi nam châm' hút vốn ngoại

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3.7, tính đến 30.6, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỉ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới đạt 17,39 tỉ USD với 2.013 dự án, tăng 1,3% về số dự án và tăng 87,2% về số vốn. Bên cạnh đó, có 541 lượt dự án đang hoạt động đăng ký điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị 11,04 tỉ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ.

Điểm sáng trong bức tranh thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm là hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm, có 1.446 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 6,22 tỉ USD, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị góp vốn làm tăng vốn điều lệ doanh nghiệp đạt 2,15 tỉ USD, còn giá trị mua lại cổ phần không làm tăng vốn điều lệ đạt 4,07 tỉ USD.

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu trong thu hút vốn ngoại. Riêng vốn đăng ký mới vào lĩnh vực này đạt 10,76 tỉ USD, chiếm 61,9% tổng vốn cấp mới. Tính cả phần vốn điều chỉnh, ngành chế biến, chế tạo thu hút 17,91 tỉ USD, tương đương 63% tổng vốn FDI đăng ký. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 5,1 tỉ USD, chiếm 17,9%.

Không chỉ vốn đăng ký tăng mạnh, tiến độ giải ngân FDI trong 6 tháng qua tiếp tục tăng mạnh ẢNH: PHẠM HÙNG

Đối với hoạt động góp vốn, mua cổ phần, dòng vốn chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ với 2,64 tỉ USD, chiếm 42,4% tổng giá trị; tiếp đến là bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với 1,94 tỉ USD, chiếm 31,1%.

Về đối tác đầu tư, thống kê cho thấy, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỉ USD, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hàn Quốc đứng thứ hai với 5,45 tỉ USD, tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Hà Lan.

Không chỉ vốn đăng ký tăng mạnh, tiến độ giải ngân FDI trong 6 tháng qua tiếp tục tăng mạnh. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 6 tháng đầu năm ước đạt 13,03 tỉ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ, đồng thời đây là mức giải ngân cao nhất của 6 tháng đầu năm trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 82,6% tổng vốn giải ngân với 10,76 tỉ USD.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng ghi nhận sự bứt phá. Trong nửa đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài (gồm cấp mới và điều chỉnh) đạt 1,21 tỉ USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Lào tiếp tục là thị trường thu hút vốn đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam, tiếp theo là Campuchia, Kyrgyzstan, Anh, Singapore, Kazakhstan và Mỹ.