Fed lần thứ hai không tăng lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay còn gọi là Fed, đã giữ nguyên lãi suất ở phạm vi 5.25%-5.5%. Đây là lần thứ hai liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất kể từ tháng 7.2023. Sau 11 lần liên tiếp nâng lãi suất lên mức đỉnh 22 năm, lạm phát vẫn chưa về mức mục tiêu nhưng số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi tốt.

Sau hai ngày họp, Fed tổ chức họp báo vào ngày 1.11. Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell cho biết cách tốt nhất hiện tại là duy trì lãi suất ở mức 5,25%-5,5%. Các chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ đã bật tăng sau quyết định không tăng lãi của Fed. Chốt phiên giao dịch ngày 1.11, chỉ S&P 500 tăng 1%, chỉ số Dow Jones tăng 0,67% và Nasdaq Composite tăng 1,6%.

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 12.10 cho thấy trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai con số đều cao hơn ước tính của các nhà kinh tế mà Dow Jones đã khảo sát là 0,3% và 3,6%.

Từ lúc Fed tích cực thắt chặt chính sách tiền tệ tới nay đã là 20 tháng, lạm phát vẫn còn xa mức mục tiêu 2%. Do đó, ông Powell vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.

Chủ tịch Fed đánh giá hoạt động kinh tế của Mỹ đang tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3. Về mặt số liệu, GDP Mỹ tăng trưởng 4,9% trong quý 3/2023, vượt xa dự báo của các chuyên gia, nhờ chi tiêu trong nước tăng vọt. Trong tháng 9, nền kinh tế Mỹ có thêm 336.000 việc làm, cũng cao hơn dự báo.

Thị trường dự báo Fed đã hoàn thành quá trình nâng lãi suất và sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ giữa năm sau. Fed còn một phiên họp chính sách nữa vào tháng 12.