Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Ferrari bắt tay cựu huyền thoại Apple cho mẫu xe điện đầu tiên

Kiến Văn
Kiến Văn
31/05/2026 06:02 GMT+7

Nội thất chiếc Ferrari điện đầu tiên do cựu giám đốc thiết kế Apple, Jony Ive, tham gia thiết kế đang khiến cộng đồng công nghệ và xe hơi bàn tán sôi nổi.

Jony Ive được biết đến là người đã tạo ra những sản phẩm biểu tượng như iPhone, iPad và MacBook. Ông đã rời Apple để thành lập LoveFrom - một công ty thiết kế riêng. Gần đây, LoveFrom hợp tác với Ferrari để thiết kế nội thất cho chiếc Ferrari Luce - mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu danh tiếng Ý.

Ferrari bắt tay cựu huyền thoại Apple cho mẫu xe điện đầu tiên - Ảnh 1.

Ferrari Luce dự kiến là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu Ý

ẢNH: FERRARI

Thiết kế của Ferrari Luce mang đến sự khác biệt rõ rệt so với phong cách mạnh mẽ thường thấy ở các mẫu xe Ferrari trước đây. Với nhiều đường nét bo tròn, một số người cho rằng Luce chính là phiên bản mà Jony Ive từng mơ ước thiết kế cho Apple: chiếc Apple Car nổi tiếng mà công ty đã đầu tư hàng triệu USD nhưng cuối cùng phải hủy bỏ.

Ferrari Luce chính là phiên bản 'Apple Car' ngoài đời thực?

Ferrari Luce đã nhận nhiều chỉ trích về thiết kế với những đường cong mềm mại không giống phong cách truyền thống của Ferrari, tuy nhiên điều này lại gợi nhớ đến triết lý thiết kế của Apple. Một số người đặt câu hỏi về khả năng đây có phải là chiếc xe mà Jony Ive đã hình dung cho Apple nhưng không thể hiện thực hóa hay không.

Ferrari bắt tay cựu huyền thoại Apple cho mẫu xe điện đầu tiên - Ảnh 2.

Thiết kế Luce đi kèm vô lăng, khác biệt với mong muốn của Apple với Apple Car

ẢNH: FERRARI

Dù Jony Ive đã tham gia vào dự án Apple Car, mức độ đóng góp của ông cho thiết kế của Ferrari Luce vẫn chưa được làm rõ. Nội thất của Luce có nhiều điểm tương đồng với các sản phẩm của Apple, nhưng Apple từng đặt mục tiêu phát triển một chiếc xe tự lái hoàn toàn, thậm chí không cần vô lăng - chi tiết đã dẫn đến thất bại do công nghệ chưa sẵn sàng.

Tuy nhiên, một thực tế là Ferrari Luce phù hợp hơn với triết lý thiết kế của Apple khi những hình ảnh chỉnh sửa của Luce với logo Apple và màu trắng đặc trưng đã chứng minh điều này.

Được biết, Apple Car là một trong những dự án tham vọng lớn nhất nhưng cũng là một trong những thất bại đáng tiếc nhất của Apple, gây ra sự chia rẽ trong nội bộ và buộc công ty phải tái cấu trúc. Còn với Ferrari Luce, đây là một bước đi táo bạo của thương hiệu Ý, thể hiện sự chấp nhận rủi ro mà Apple cũng đã quen thuộc.

Tin liên quan

Giấc mộng Apple Car chính thức tan vỡ

Giấc mộng Apple Car chính thức tan vỡ

Sở Giao thông vận tải California (Mỹ) đã hủy bỏ giấy phép thử nghiệm xe tự lái của Apple, chính thức khép lại chương về tương lai của Apple Car.

Khám phá thêm chủ đề

Apple Ferrari Luce Ferrari siêu xe Apple Car Jony Ive
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận