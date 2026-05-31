Ferrari bắt tay cựu huyền thoại Apple cho mẫu xe điện đầu tiên

Jony Ive được biết đến là người đã tạo ra những sản phẩm biểu tượng như iPhone, iPad và MacBook. Ông đã rời Apple để thành lập LoveFrom - một công ty thiết kế riêng. Gần đây, LoveFrom hợp tác với Ferrari để thiết kế nội thất cho chiếc Ferrari Luce - mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu danh tiếng Ý.

Ferrari Luce dự kiến là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu Ý ẢNH: FERRARI

Thiết kế của Ferrari Luce mang đến sự khác biệt rõ rệt so với phong cách mạnh mẽ thường thấy ở các mẫu xe Ferrari trước đây. Với nhiều đường nét bo tròn, một số người cho rằng Luce chính là phiên bản mà Jony Ive từng mơ ước thiết kế cho Apple: chiếc Apple Car nổi tiếng mà công ty đã đầu tư hàng triệu USD nhưng cuối cùng phải hủy bỏ.

Ferrari Luce chính là phiên bản 'Apple Car' ngoài đời thực?

Ferrari Luce đã nhận nhiều chỉ trích về thiết kế với những đường cong mềm mại không giống phong cách truyền thống của Ferrari, tuy nhiên điều này lại gợi nhớ đến triết lý thiết kế của Apple. Một số người đặt câu hỏi về khả năng đây có phải là chiếc xe mà Jony Ive đã hình dung cho Apple nhưng không thể hiện thực hóa hay không.

Thiết kế Luce đi kèm vô lăng, khác biệt với mong muốn của Apple với Apple Car ẢNH: FERRARI

Dù Jony Ive đã tham gia vào dự án Apple Car, mức độ đóng góp của ông cho thiết kế của Ferrari Luce vẫn chưa được làm rõ. Nội thất của Luce có nhiều điểm tương đồng với các sản phẩm của Apple, nhưng Apple từng đặt mục tiêu phát triển một chiếc xe tự lái hoàn toàn, thậm chí không cần vô lăng - chi tiết đã dẫn đến thất bại do công nghệ chưa sẵn sàng.

Tuy nhiên, một thực tế là Ferrari Luce phù hợp hơn với triết lý thiết kế của Apple khi những hình ảnh chỉnh sửa của Luce với logo Apple và màu trắng đặc trưng đã chứng minh điều này.

Được biết, Apple Car là một trong những dự án tham vọng lớn nhất nhưng cũng là một trong những thất bại đáng tiếc nhất của Apple, gây ra sự chia rẽ trong nội bộ và buộc công ty phải tái cấu trúc. Còn với Ferrari Luce, đây là một bước đi táo bạo của thương hiệu Ý, thể hiện sự chấp nhận rủi ro mà Apple cũng đã quen thuộc.