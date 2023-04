Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 dự kiến thu hút hơn 100.000 lượt khách

Ngày 26.4, tại Hà Nội, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo, thông tin về Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết 2023 là năm thứ 10 Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức.

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong tuần lễ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 T.N

Với chủ đề "Khánh Hòa - khát vọng phát triển", Festival biển 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3 - 6.6 với hơn 60 hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao... thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống với sắc màu văn hóa đương đại, hiện đại nhằm góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Các hoạt động, sự kiện hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều hoạt động đặc trưng miền biển như: hội thi bơi thúng - lắc thúng, hội thi câu cá, hội thi cứu hộ biển; các hoạt động có tính nghệ thuật như lễ hội cầu ngư, cờ người, hát bài chòi...

Ngoài ra, trong dịp này, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tổ chức các hội thảo khoa học, triển lãm mỹ thuật, trưng bày nghệ thuật, hoạt động thể thao, liên hoan, sự kiện du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế.

Đặc biệt, điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện lễ khai mạc với chủ đề "Khánh Hòa - khát vọng bừng sáng" với sự kết hợp âm nhạc hiện đại được hòa âm phối khí với chất liệu âm nhạc bản địa; những hình ảnh cảnh sắc thiên nhiên của Khánh Hòa sẽ được tái hiện sống động trên bầu trời đêm huyền ảo.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho hay tỉnh Khánh Hòa lâu nay được mệnh danh là nơi "rừng trầm, biển yến", một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với tài nguyên biển đảo tuyệt đẹp, bờ biển dài trên 385 km và gần 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều vịnh biển đẹp, bên cạnh đó là những dãy núi hùng vĩ nằm về phía tây của tỉnh đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng xen kẽ giữa núi rừng và biển cả, non nước hữu tình.

"Trong những năm gần đây, Khánh Hòa tập trung phát huy thế mạnh du lịch biển đảo bên cạnh các loại hình sản phẩm du lịch bổ trợ khác như du lịch vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh… Cùng với sự đa dạng các loại hình sản vật, ẩm thực đặc trưng như: yến sào, trầm hương, nem nướng, bún cá, các loại hải sản cũng là những điểm nhấn trong việc thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Khánh Hòa", bà Thanh cho hay.

Sở Du lịch Khánh Hòa dự kiến sẽ đón hơn 100.000 lượt khách trong và ngoài nước trong tuần lễ Festival. Hiện toàn tỉnh có 1.169 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 55.530 phòng.

Năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa đã có sự phục hồi ấn tượng và mạnh mẽ, tạo được đà tăng trưởng. Tổng số lượt khách lưu trú ước đạt 2,57 triệu lượt, tăng hơn 113% so với kế hoạch và gấp 4,28 lần so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt gần 300.000 lượt, tăng gấp 7,4 lần so kế hoạch và gấp 12 lần so cùng kỳ. Doanh thu du lịch thực hiện cả năm đạt gần 14.000 tỉ đồng, vượt 250% so với kế hoạch và gấp 5,8 lần so với năm 2021.

Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu năm 2023 đón được khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỉ đồng.