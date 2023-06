Festival Nghề truyền thống Huế 2023 thành công ấn tượng

Với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt", Festival Nghề truyền thống Huế năm 2023 được tổ chức đã thu hút khoảng 120.000 lượt khách đến Huế, tăng 26% so với dự ước ban đầu.

Trong đó, hiệu quả về du lịch mang lại cụ thể có 65.300 lượt lưu trú (có khoảng 25.500 khách quốc tế) tăng 17,6% so với dự ước. Doanh thu từ du lịch đạt 194 tỉ đồng, tăng 25% so với dự ước ban đầu. Ước tính có khoảng 300.000 lượt du khách, người địa phương đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động lễ hội này, doanh thu từ các hoạt động ước đạt hơn 20 tỉ đồng, tăng cao so với Festival Nghề truyền thống Huế 2019.

Festival Nghề truyền thống Huế 2023

Festival Nghề truyền thống Huế 2023 hướng đến sự sáng tạo, đổi mới, với không gian triển lãm "Thiết kế sáng tạo thủ công" tại Trung tâm Văn hóa Làng nghề Huế với sự tham gia của 22 đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh; các talkshow với sự tham gia của các chuyên gia nổi tiếng. Đặc biệt, kỳ Festival nghề truyền thống năm nay đã xác lập được 4 kỷ lục Việt Nam, gồm: sản phẩm "Tượng Thập Bát La Hán gỗ mít nguyên cây to nhất Việt Nam" của nghệ nhân Phùng Hữu Thái đặt tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu; sản phẩm "Nón lá sen to nhất Việt Nam" của họa sĩ Nguyễn Thanh Thảo đặt tại công viên Phan Bội Châu; sản phẩm "Cổng Rường Tam quan kiểu Triều đình Huế" của hộ kinh doanh Lê Đắc Nguyên Xuân đặt tại công viên Tứ Tượng và món "Bún xào thập cẩm kiểu Huế phục vụ 1.000 người ăn một lần tại chỗ" tại công viên Thương Bạc.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP.Huế tôn vinh các nghệ nhân làng nghề trong nước và quốc tế dự Festival Nghề truyền thống Huế 2023 tại chương trình bế mạc Ảnh:Lê Hoài Nhân

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP.Huế, Trưởng BTC khẳng định, kỳ lễ hội này đã lan tỏa được sự thích thú, tự hào của người dân Huế. Qua đó, giới thiệu và quảng bá nghề truyền thống Huế, con người Huế và hình ảnh Huế đến bạn bè, du khách gần xa, góp phần kích cầu du lịch, phát triển kinh tế, dịch vụ cho địa phương.

"Lễ hội đang từng bước hướng đến tính quốc tế với sự tham gia của các nghề thủ công truyền thống nổi tiếng đến từ một số quốc gia trên thế giới, thông qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị mà Huế với uy tín của mình đã thiết lập. Trong đó, có 37 nghệ nhân của 6 thành phố có quan hệ kết nghĩa, hợp tác với Huế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản tham dự. Đặc biệt, có sự tham gia của các đoàn biểu diễn nghệ thuật đến từ Bỉ, Hàn Quốc… đã tạo nên một kỳ lễ hội đa sắc màu, ấn tượng", ông Võ Lê Nhật, cho biết.

Lễ hội đường phố rộn ràng với đoàn nghệ thuật cà kheo Bỉ tại Festival nghề truyền thống Huế 2023 Ảnh: H.L

Festival Nghề truyền thống Huế được tổ chức định kỳ 2 năm một lần vào năm lẻ nhằm tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản văn hóa dân tộc; nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo các sản phẩm nghề thủ công truyền thống dựa trên nền tảng văn hóa Huế, văn hóa dân tộc. Đồng thời, đây là dịp tăng cường mối quan hệ liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, gắn các sản phẩm nghề truyền thống đến gần hơn với du lịch với thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.