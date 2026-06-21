Festival thiếu nhi toàn quốc lần II sẽ diễn ra ở Ninh Bình

Tối 20.6, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ bế mạc Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khép lại 3 ngày hội sôi động của hơn 2.000 thiếu nhi và cán bộ phụ trách đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tiết mục nghệ thuật trong lễ bế mạc Festival thiếu nhi toàn quốc lần I tại Đà Lạt ẢNH: CTV

Diễn ra từ ngày 18 - 20.6 với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội Đoàn", Festival thiếu nhi lần đầu tiên được tổ chức đã tạo nên sân chơi quy mô toàn quốc, góp phần tăng cường giao lưu, bồi dưỡng kỹ năng, phát huy năng khiếu và khơi dậy khát vọng cống hiến của thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Trong 3 ngày diễn ra Festival, các em đã tham gia chuỗi hoạt động phong phú như: Carnaval "Rực rỡ sắc màu chào bạn bốn phương", Hội thi Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc, triển lãm và vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam bảo vệ muôn loài", vòng chung kết sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới", chương trình "Vươn cao ước mơ", giao lưu cờ vua, đồng diễn võ nhạc Vovinam xác lập kỷ lục Việt Nam cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học công nghệ và trải nghiệm sáng tạo.

Festival thiếu nhi toàn quốc lần I tại Đà Lạt khép lại trong sự nuối tiếc ẢNH: CTV

Không chỉ là sân chơi để thiếu nhi cả nước gặp gỡ, giao lưu, Festival còn góp phần lan tỏa thông điệp "Hội tụ tài năng - Kết nối đam mê - Lan tỏa khát vọng", tạo môi trường để các em rèn luyện sự tự tin, sáng tạo, tinh thần hội nhập và kỹ năng làm việc nhóm.

Trao biểu trưng đăng cai Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ II năm 2031 từ tỉnh Lâm Đồng cho tỉnh Ninh Bình ẢNH: CTV

Điểm nhấn của chương trình bế mạc là nghi thức trao biểu trưng đăng cai Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ II từ tỉnh Lâm Đồng cho tỉnh Ninh Bình. Nghi thức không chỉ đánh dấu sự chuyển giao vai trò tổ chức mà còn mở ra chặng đường tiếp nối của ngày hội dành cho thiếu nhi cả nước, góp phần kết nối tài năng, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ngày 20.6 tại sân vận động Đà Lạt, gần 2.000 thiếu nhi và phụ trách Đội đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước tạo nên màn đồng diễn võ nhạc Vovinam tại Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất, xác lập kỷ lục Việt Nam. Màn trình diễn ấn tượng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí rèn luyện, lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của thế hệ măng non Việt Nam. Đồng diễn võ nhạc Vovinam lập kỷ lục Việt nam ẢNH: CTV



