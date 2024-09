FIFA cho phép hủy trận Nga - Thái vì bão: Không có chuyện đội tuyển Việt Nam bị cấm

Do ảnh hưởng của bão số 3 hoành hành tại TP.Hà Nội và một số tỉnh thành phía bắc, trận đấu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan (theo kế hoạch diễn ra ngày 7.9) đã bị hoãn lại. Tuy nhiên do đội tuyển Nga có kế hoạch về nước vào rạng sáng ngày 8.9 và không thể thay đổi lịch trình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các đối tác đã đàm phán, đi đến kết luận thống nhất hủy trận đấu.

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, VFF đã gửi báo cáo lên FIFA về việc hủy trận đấu giữa Nga và Thái Lan. Cơ quan cao nhất của bóng đá thế giới sau đó gửi công văn đến Liên đoàn Bóng đá Nga và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) yêu cầu xác nhận thông tin. Ngay lập tức, cả hai liên đoàn đều gửi xác nhận thông tin hủy trận đấu bởi lý do bất khả kháng lên FIFA.

Thông tin đội tuyển Việt Nam bị FIFA cấm thi đấu là sai sự thật ẢNH: MINH TÚ

Lãnh đạo VFF xác nhận với Báo Thanh Niên: FIFA đã cho phép Việt Nam hủy trận đấu này và không phải chịu bất cứ hình phạt nào. Hiện trên mạng xã hội, có một số hội nhóm lan truyền thông tin đội tuyển Việt Nam bị FIFA trừng phạt, cấm thi đấu quốc tế. Xin khẳng định: đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh của đội tuyển quốc gia nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Với việc hủy trận đấu vào ngày 7.9, VFF cũng không phải đền bù cho phía Nga và Thái Lan. Trong điều khoản đã ký giữa các bên có ghi rõ, trong trường hợp "thiên tai địch họa", tức là điều kiện khách quan bất khả kháng, không đảm bảo an toàn cho cầu thủ và không đủ lý tưởng để tổ chức thi đấu, ban tổ chức có quyền hủy trận đấu. Để đi đến quyết định hủy trận, VFF đã làm việc với đại diện Liên đoàn Bóng đá Nga cũng như Thái Lan và nhận được sự đồng thuận, cảm thông từ phía đối tác.

Ngày 7.9, Madam Pang, Chủ tịch FAT cũng gửi bức thư chia sẻ đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn về việc hủy trận đấu. Trong thư có đoạn: "Chúng tôi hiểu rằng quyết định hủy trận đấu của VFF xuất phát từ ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Sự an toàn của cầu thủ, quan chức cũng như CĐV luôn là tối quan trọng trong bóng đá. Chúng tôi ủng hộ quyết định hủy trận đấu bởi lý do bất khả kháng này. Chúng tôi trân trọng nỗ lực của các bạn trong việc đặt an toàn lên trên hết và hy vọng sẽ góp phần vào thành công của giải đấu với trận đấu tiếp theo".

Do trận đấu giữa Nga và Thái Lan bị hủy, giải giao hữu LPBank Cup 2024 sẽ được chuyển thành các trận giao hữu bình thường, vẫn trong khuôn khổ FIFA. 20 giờ ngày 10.9, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân so tài với Thái Lan.