FIFA công bố lịch thi đấu World Cup 2026, bất ngờ sân tổ chức trận chung kết

FIFA công bố sân bóng huyền thoại Estadio Azteca của Mexico sẽ có lần thứ 3 trong lịch sử tổ chức trận khai mạc World Cup sau các kỳ 1970 và 1986. Trận khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển vượt qua vòng loại được xác định trong lễ bốc thăm chia bảng vào tháng 12.2025.

Sân MetLife tổ chức trận chung kết World Cup 2026 AFP

FIFA công bố quyết định chọn sân MetLife FIFA

Trong khi đó, trận chung kết World Cup 2026 được tổ chức trên sân MetLife ở East Rutherford, New Jersey (Mỹ). Đây là sân đấu có sức chứa lên đến 82.500 khán giả, được xây dựng từ năm 2008 đến 2010, với chi phí hơn 1,6 tỉ USD - là sân đấu đắt giá nhất tại Mỹ khi hoàn thành. MetLife cũng là sân nhà của các đội bóng đá kiểu Mỹ thi đấu tại giải NFL là New York Giants và New York Jets.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha): "Sân MetLife đã giành chiến thắng trước 2 đối thủ đáng gờm là sân AT&T ở Arlington và sân SoFi ở Los Angeles. FIFA ủng hộ sân MetLife tổ chức trận chung kết World Cup 2026, nhờ những cam kết cụ thể của chính quyền tại đây khi đảm bảo các công tác tổ chức, cơ sở hạ tầng và năng lực hậu cần. Tại New Jersey, cũng có lượng CĐV đông đảo ủng hộ môn bóng đá".

"FIFA cũng đảm bảo các trận đấu tại World Cup 2026, trải dài trên 3 quốc gia đồng tổ chức gồm Mỹ, Mexico và Canada diễn ra một cách liền mạch, với múi giờ được phân chia thành 3 khu vực - miền đông, miền trung và miền tây. Qua đó, cho phép thời gian diễn ra các trận đấu linh hoạt phục vụ cả khán giả ở khu vực Bắc Mỹ và toàn cầu", tờ Marca cho biết.

"Ưu tiên của FIFA là đảm bảo các đội tuyển được nghỉ ít nhất 3 ngày giữa các trận đấu, nhằm giúp các cầu thủ có thời gian hồi phục và di chuyển giữa các sân thi đấu. FIFA cũng xem xét yếu tố thời tiết để xác định thời gian thi đấu tối ưu", tờ Marca chia sẻ.

Đội tuyển Argentina là đương kim vô địch World Cup và đang dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ AFP

Tại lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2026 vào tháng 12.2025, FIFA sẽ công bố thời gian thi đấu chính thức các trận đấu.

World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada là kỳ World Cup lần thứ 23 trong lịch sử của bóng đá thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có sự tham dự của 48 đội tuyển, sau lần gần nhất tổ chức với 32 đội ở World Cup 2022 tại Qatar.