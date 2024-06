FIFA thử thách cực độ và nói điều thật lòng về trọng tài lẫn VAR tại V-League

Theo đó, khóa huấn luyện nâng cao VAR kết thúc sau 5 ngày làm việc, tại trụ sở Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) với sự tham dự 29 trọng tài VAR, AVAR và đội ngũ kỹ thuật (RO) đã được FIFA cấp chứng nhận làm nhiệm vụ. Ông Farkhad Abdullaev - giảng viên của FIFA sang Việt Nam, trực tiếp giảng dạy tại khóa tập huấn. Buổi tập huấn trọng tài VAR diễn ra theo thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út.



Trong suốt khóa học, ông Farkhad Abdullaev đã xây dựng chương trình học với rất nhiều nội dung bổ ích, hiệu quả cho các trọng tài VAR, AVAR của Việt Nam. Nhiều kiến thức và kinh nghiệm đã được truyền tải thông qua việc phân tích, nhận định các tình huống thực tế xảy ra ở các giải bóng đá quốc tế. Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến công tác vận hành, sự phối hợp giữa tổ trọng tài VAR và trọng tài chính để đảm bảo VAR phát huy hiệu quả tối đa được giảng viên chú trọng giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm.

Sau khóa học, ông Farkhad Abdullaev chia sẻ: “Chúng tôi đã đưa ra rất nhiều tình huống khó và cực kỳ phức tạp, để đội ngũ trọng tài, trợ lý trọng tài VAR và cả các kỹ thuật viên được học tập, từ đó trau dồi thêm các kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân.

Đội ngũ vận hành VAR nói riêng và trọng tài nói chung rất cần những khóa đào tạo như thế này cũng như luôn cần không ngừng học hỏi, tự trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn. Tôi tin rằng các trọng tài Việt Nam sẽ phát triển hơn trong tương lai”.

Đi kèm với sự phát triển của bóng đá, VAR được áp dụng rộng rãi ở các giải đấu. Với sự giúp sức của công nghệ, các trọng tài được hỗ trợ, đưa ra những nhận định chính xác, tránh gặp phải những sai sót, mang đến sự công bằng. Tại V-League, VAR được áp dụng rộng rãi kể từ mùa 2023 - 2024. Dự kiến, VAR sẽ được mở rộng và phủ sóng khắp V-League mùa 2024 - 2025. Chính vì thế, có đội ngũ trọng tài, AVAR chất lượng là điều cần thiết.

Ông Farkhad Abdullaev nhấn mạnh tầm quan trọng của VAR: “Tôi biết ở Việt Nam cũng như trên thế giới, trận đấu khi bị gián đoạn do VAR can thiệp có thể gây tranh cãi. Để giải quyết việc này, chỉ có một cách là đội ngũ vận hành luôn phải tự nâng cao trình độ chuyên môn. Đó cũng là lý do những khóa tập huấn như lần này cần được tổ chức thường xuyên. Tôi cũng xin được nhấn mạnh thêm khi phải chọn giữa thời gian (trận đấu bị tạm dừng để VAR xem lại tình huống) và sự chính xác, chắc chắn chúng ta sẽ chọn sự chính xác”.

Chuyên gia Farkhad Abdullaev động viên cho đội ngũ vận hành VAR tại Việt Nam: “Tôi không có cơ hội theo dõi trực tiếp các bạn làm việc, nên không thể đưa ra đánh giá chính xác về năng lực của trọng tài tại V-League. Tuy nhiên, tôi có thể đưa ra lời nhận xét từ tốt đến rất tốt về kiến thức bóng đá của họ”.