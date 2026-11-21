FIFA và AFC đồng loạt khen U.17 Việt Nam: 2 siêu phẩm khiến á quân châu Âu chật vật

Dù để thua U.17 Bỉ với tỷ số 2-3 ở trận ra quân FIFA U.17 World Cup 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam vẫn nhận được những đánh giá tích cực từ FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Cả 2 tổ chức đều dành sự chú ý đặc biệt cho những bàn thắng đẹp mắt của Sỹ Bách, Nguyễn Lực cùng tinh thần thi đấu kiên cường của thầy trò HLV Cristiano Roland.