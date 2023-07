Filip Nguyễn thất bại, thủ môn dự bị thành người hùng đưa Nam Định vào tứ kết Cúp quốc gia

Success gỡ hòa 1-1 MINH TÚ

Ít ai ngờ đội Nam Định lại gây bất ngờ khi loại được đội bóng giàu tham vọng được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy là Công an Hà Nội. Càng hay hơn khi chiến thắng này lại đến trong thế trận đội bóng thành Nam chỉ còn 10 người từ phút 60, nhưng đã chơi vô cùng kiên cường, thậm chí còn dẫn trước 1-0 và sau đó dù bị gỡ hòa ngay sau khi thủ môn chính Trần Nguyên Mạnh chấn thương phải rời sân. Nhưng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã làm hết sức mình để đưa trận đấu đến chấm 11m và giải quyết đối thủ bằng sự thoải mái về tâm lý.



Đây là trận đấu mà Nam Định đã chơi với hình ảnh khác xa trận thua bạc nhược 0-4 trước Công an Hà Nội ở V-League cũng ở sân Hàng Đẫy vài tháng trước đó. Bất chấp đội bóng thủ đô đưa ra đội hình mạnh nhất có đầy đủ các tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Văn Thanh, Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn hay nhiều cầu thủ nội xuất sắc khác như Tấn Sinh, Tiến Dụng, Sầm Ngọc Đức, các cầu thủ thành Nam không hề nao núng. Dù thiếu những mũi tấn công như Hendrio (chỉ vào sân từ hiệp 2), Tô Văn Vũ nhưng Nam Định đã chơi khá hay với một thế trận tổ chức rất chặt chẽ, thủ vững vàng với Dương Thanh Hào, Đinh Viết Tú, Hoàng Văn Khánh, 2 cánh cơ động với Trần Ngọc Sơn và Hồng Duy, đặc biệt 2 mũi nhọn ngoại binh Coutinho và Andre Luiz chơi rất xông xáo khiến cho hàng thủ Công an Hà Nội nhiều lần chao đảo.

Hendrio mở tỷ số 1-0 cho đội Nam Định MINH TÚ

Ngay hiệp 1, Filip Nguyễn không xuất sắc thì Đoàn Thanh Trường đã ghi bàn từ cú sút xa. Sau khi Nam Định bị mất người do Ngô Đức Huy bị thẻ vàng thứ 2, HLV Vũ Hồng Việt đã có quyết định sáng suốt tung Hendrio vào. Chính cầu thủ này đã tạo nên điểm nhấn khi vừa vào sân chưa đầy 1 phút đã ghi bàn sau đường chuyền của Ngọc Sơn. Dù vậy sau đó, Nam Định lại mất Trần Nguyên Mạnh do chấn thương nên buộc phải đưa thủ môn dự bị Trần Đức Dũng vào và khi thủ môn này vào đứng chưa kịp vững trên sân đã nhận ngay bàn gỡ hòa 1-1 sau cú đánh đầu cận thành của Rafael.

Mất người, mất thủ môn chính, trong muôn trùng khó vậy nhưng đội Nam Định vẫn đứng vững đến phút cuối, một phần nhờ sự tập trung cao độ của toàn đội, nhưng phần khác cũng do sự nóng vội của các chân sút Công an Hà Nội. Ngoại binh thì lúng túng, các cầu thủ nội như Hà Văn Phương hay Phạm Văn Luân vào thay thì vội vàng, ngay Quang Hải, Văn Hậu hay Văn Thanh cũng chẳng thể xốc được sức mạnh tấn công. Chính vì vậy khi bước vào loạt đá 11m, tâm lý của cả đội Công an Hà Nội không tốt. Ngoại binh sút kém còn ngay Quang Hải, Văn Thanh cũng sút hỏng.

Nhưng phải nói trên chấm luân lưu cân não chính Nam Định với tâm lý thoải mái hơn nên giúp cho một thủ môn dự bị như Trần Đức Dũng bất ngờ tỏa sáng hơn hẳn Filip Nguyễn. Đức Dũng năm nay 26 tuổi chỉ là thủ môn số 3 không chỉ sau Nguyên Mạnh mà cả Trần Liêm Điều. Vậy mà từ bóng tối, người giữ thành cao 1,80 m này đã tỏa sáng thú vị, 3 lần cản được quả 11 m trong đó có những cú sút của Văn Thanh hay ngoại binh của Công an Hà Nội, 1 lần bay đúng hướng khiến cú sút của Quang Hải bay ra ngoài. Hay đến thế là cùng và chính anh là người hùng đã góp phần quan trọng đưa Nam Định vào tứ kết gặp Viettel ngày 11.7 tới.

Các trận tứ kết Cúp quốc gia khác sẽ diễn ra giữa HAGL gặp PVF-CAND, đội Bình Định gặp Hà Tĩnh và đội Thanh Hóa gặp Phù Đổng trong ngày 10.7 và 11.7.

Thủ môn Nguyên Mạnh bị chấn thương, không chơi hết trận đấu MINH TÚ

Trận đấu thứ 2 của Filip Nguyễn trong màu áo Công an Hà Nội MINH TÚ

Đây cũng là trận đấu thứ 2 của Quang Hải trong màu áo đội Công an Hà Nội MINH TÚ

Hai bạn thân Hồng Duy (7) và Văn Thanh (17) MINH TÚ