Final Fantasy VII Revelation có thể lập kỷ lục dung lượng

Final Fantasy VII Revelation có thể cần đến khoảng 200 GB ổ cứng

Theo TomsHardware, Final Fantasy VII Revelation, phần cuối trong loạt game làm lại Final Fantasy VII, có thể trở thành một trong những trò chơi có dung lượng cài đặt cơ bản lớn nhất từ trước đến nay. Đạo diễn Naoki Hamaguchi cho biết game có thể chiếm khoảng 200 GB hoặc hơn khi phát hành.

Thông tin được Hamaguchi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn tại Tokyo Game Show. Tuy nhiên, con số 200 GB hiện mới là ước tính, chưa phải dung lượng chính thức của phiên bản hoàn thiện.

Final Fantasy VII Revelation là phần cuối của bộ ba remake, tiếp nối Final Fantasy VII Remake và Final Fantasy VII Rebirth trong dự án làm mới của Square Enix ẢNH: SQUAREENIX

Quy mô này vẫn phù hợp với xu hướng tăng dung lượng của dòng game. Final Fantasy VII Rebirth, phần thứ hai của bộ ba remake, đã cần khoảng 146 GB. Nếu Revelation thực sự vượt mốc 200 GB chỉ với bản cài đặt cơ bản, dung lượng của game sẽ tăng đáng kể so với tiền nhiệm.

Một số trò chơi hiện có thể chiếm hàng trăm GB, nhưng dung lượng lớn thường xuất hiện sau khi người chơi cài thêm bản đồ, gói nội dung hoặc ngôn ngữ. Call of Duty: Black Ops 6từng được nhắc tới với mức hơn 300 GB khi cài toàn bộ các gói. Các trò chơi như Microsoft Flight Simulator, ARK: Survival Evolved cũng có thể đạt hàng trăm GB khi bổ sung nội dung.

Vì vậy, nếu mức khoảng 200 GB được áp dụng cho riêng bản cài đặt cơ bản, Final Fantasy VII Revelation có thể thiết lập một cột mốc mới về dung lượng.

Bản vật lý vẫn yêu cầu tải thêm dữ liệu

Dung lượng lớn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cách Square Enix phát hành phiên bản vật lý. Theo Hamaguchi, Revelation dự kiến sử dụng một đĩa UHD Blu-ray với khoảng 93,1 GB dung lượng khả dụng. Phần dữ liệu còn lại sẽ phải được tải xuống, đồng nghĩa dung lượng tải bổ sung có thể vượt 100 GB nếu tổng kích thước game đạt hơn 200 GB.

Khi được hỏi về khả năng phát hành game trên hai đĩa UHD Blu-ray, Hamaguchi cho rằng phương án này sẽ đòi hỏi sự đánh đổi đối với quy mô trò chơi. Phân phối một phần nội dung dưới dạng kỹ thuật số còn giúp đội ngũ tiếp tục cập nhật game gần ngày phát hành hơn, trong khi quá trình sản xuất đĩa vật lý cần được chuẩn bị trước khoảng ba tháng.

Revelation còn được lên kế hoạch có hai DLC về câu chuyện của Vincent và Sephiroth. Các nội dung này sẽ khiến dung lượng tổng thể tăng thêm sau khi cài đặt, nhưng kích thước cụ thể chưa được công bố.

Final Fantasy VII Revelation dự kiến phát hành ngày 8.4.2027. Với mức dung lượng đang được ước tính, người chơi PC và console sẽ cần dành một phần đáng kể không gian lưu trữ cho phần cuối của bộ ba remake.