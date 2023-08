Financial Times: Ukraine đã mất gần 20% vũ khí NATO cung cấp

Các nguồn tin này khẳng định Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong những tuần đầu tiên của chiến dịch, và những nỗ lực xâm nhập tuyến phòng thủ của Nga cho đến nay đã khiến Kyiv mất "gần 1/5 trang thiết bị" mà NATO đã cung cấp.

Bài báo của Financial Times có nhận định tương tự một bài báo tờ The New York Times hồi đầu tháng này. Cụ thể, The New York Times cho biết Kyiv đã mất gần 20% số vũ khí mà họ triển khai đến chiến trường chỉ trong 2 tuần đầu tiên của cuộc phản công.

Theo nhóm dự án Oryx chuyên theo dõi tổn thất trang thiết bị quân sự trong cuộc xung đột ở Ukraine, một số lượng lớn xe bọc thép Bradley do Mỹ cung cấp đã bị tiêu diệt hoặc hư hỏng. Có số phận tương tự là 11 xe tăng Leopard.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny hồi tháng 6 nói với tờ Washington Post rằng: "Chẳng thể nào làm gì nếu chỉ có một chiếc xe tăng, một số thiết giáp, vì bãi mìn quá sâu, sớm muộn gì xe cũng bị ngừng lại và bị tiêu diệt vì hỏa lực tập trung".

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng xác nhận rằng Ukraine đã mất một số lượng "đáng kể" binh sĩ, nhưng vẫn còn lực lượng dự bị "dồi dào".

Tuy nhiên, cách tiếp cận thận trọng hơn đã phải đánh đổi bằng tốc độ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận cuộc phản công tiến triển "chậm hơn mong muốn".

Nỗi lo chung của phương Tây và Ukraine: Đạn dược

Bên cạnh đó, khi tăng cường pháo kích, Ukraine đối mặt với nguy cơ thiếu hụt đạn pháo 155 mm. Việc Mỹ đồng ý cung cấp đạn chùm cho Ukraine được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Tổng thống Zelensky cho rằng kết quả chưa đạt kỳ vọng trong giai đoạn đầu chiến dịch phản công là do đồng minh phương Tây hỗ trợ và huấn luyện chưa thỏa đáng. Ông nói rằng quân đội Ukraine không có đủ vũ khí để thực hiện cuộc phản công ở quy mô lớn như dự kiến ban đầu.

Tuy nhiên, Washington khẳng định rằng còn quá sớm để cho rằng cuộc phản công này thất bại. Các quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh quan điểm cho rằng chiến dịch sẽ đẫm máu và kéo dài.

Trên thực tế, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Ukraine đã tung một đợt phản công lớn bằng lực lượng cơ giới ở tây Zaporizhzhia vào hôm 27.6, và được cho là đã vượt qua một số vị trí phòng thủ của Nga ở đây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần trước tuyên bố chiến dịch ở Ukraine đã thất bại sau khi tổn thất hơn 26.000 quân nhân Ukraine cũng như một số lượng lớn các tay súng nước ngoài.