Find My của Apple dẫn cảnh sát đột kích nhầm vào nhà dân

Theo Riverfront Times, một gia đình ở Missouri (Mỹ) đã bị lực lượng cảnh sát SWAT đột kích nhầm vào nhà ở do thông tin từ ứng dụng Find My của Apple cung cấp. Vụ việc đã khiến các thành viên gia đình hoảng loạn và bị tổn thất tài sản. Hiện họ đang kiện Sở Cảnh sát St. Louis County vì hành động này.

Theo đơn kiện, Brittany Shamily và chồng Lindell Briscoe đang ở nhà với các con của họ, trong đó có một trẻ nhỏ chỉ mới 3 tháng tuổi, bất ngờ, những cảnh sát thuộc đội SWAT ập vào nhà với vũ khí đầy đủ. Lực lượng này đã lục tung ngôi nhà và gây ra nhiều thiệt hại. Báo cáo cho biết, một cảnh sát đã làm thủng tường, trong khi một người khác đục thủng trần nhà, nhưng họ không tìm thấy gì bất thường.

Hình ảnh lực lượng SWAT đồng loạt xông vào nhà của gia đình Shamily CHỤP MÀN HÌNH RIVERFRONT TIMES

Cuộc đột kích nhầm này diễn ra sau một vụ cướp xe hơi xảy ra vào sáng cùng ngày. Một người bạn của chủ nhân chiếc xe bị đánh cắp đã sử dụng ứng dụng Find My để theo dõi tai nghe AirPods để trên xe. Cảnh sát sau đó cũng tìm thấy tai nghe AirPods bị những tên cướp ném ra khỏi xe và nằm trên mặt đường bên ngoài ngôi nhà.



Gia đình Shamily cho rằng việc sử dụng ứng dụng Find My để xác định vị trí tình nghi là không chính xác và đã dẫn đến cuộc đột kích nhầm. Họ đang kiện Sở c ảnh sát St. Louis County vi phạm quyền riêng tư và sử dụng vũ lực quá mức. Ngoài ra, gia đình này cũng kiện Apple vì thiếu sót trong việc thiết kế ứng dụng Find My, dẫn đến việc cung cấp thông tin sai lệch.

Luật sư của gia đình Shamily cho biết vụ việc này cho thấy sự nguy hiểm của việc sử dụng các đội đặc nhiệm SWAT một cách quá mức và thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng các công nghệ theo dõi. Vụ kiện đang được chờ xử lý tại tòa án Missouri.