Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Finest Future – Doanh nghiệp giáo dục Việt Nam – Phần Lan được vinh danh quốc tế

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
13/10/2025 15:00 GMT+7

Finest Future, doanh nghiệp giáo dục hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan, vừa được trao giải thưởng Fast Enterprise Award tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 – sự kiện vinh danh các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Finest Future được xướng tên, khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong lĩnh vực giáo dục quốc tế.

Finest Future – Doanh nghiệp giáo dục Việt Nam – Phần Lan được vinh danh quốc tế - Ảnh 1.

Tập thể Finest Future Việt Nam tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025

Thành lập năm 2020, Finest Future hoạt động với sứ mệnh Education for Happiness – "Giáo dục vì hạnh phúc", hướng đến việc mang nền giáo dục Phần Lan chất lượng cao đến gần hơn với học sinh châu Á. Chỉ trong ba năm, doanh nghiệp đã giúp hơn 1.000 học sinh đến từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Myanmar tiếp cận các chương trình trung học, dạy nghề tại gần 100 trường đối tác ở Phần Lan.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Tuomas Tiilikainen, CEO Finest Future chia sẻ: "Giải thưởng này là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh mang đến cơ hội học tập, phát triển và hạnh phúc cho thế hệ trẻ châu Á. Nó cũng khẳng định rằng đổi mới giáo dục có thể bắt đầu từ bất cứ đâu – ngay tại Việt Nam".

Với định hướng mở rộng sang nhiều quốc gia châu Á và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục, Finest Future tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng cầu nối giáo dục quốc tế bền vững, nhân văn và hạnh phúc.

Khám phá thêm chủ đề

Finest Future Doanh nghiệp giáo dục Việt Nam vinh danh quốc tế Fast Enterprise Award tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 Giải thưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận