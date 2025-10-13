Finest Future – Doanh nghiệp giáo dục Việt Nam – Phần Lan được vinh danh quốc tế

Đây là năm thứ hai liên tiếp Finest Future được xướng tên, khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong lĩnh vực giáo dục quốc tế.

Tập thể Finest Future Việt Nam tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025

Thành lập năm 2020, Finest Future hoạt động với sứ mệnh Education for Happiness – "Giáo dục vì hạnh phúc", hướng đến việc mang nền giáo dục Phần Lan chất lượng cao đến gần hơn với học sinh châu Á. Chỉ trong ba năm, doanh nghiệp đã giúp hơn 1.000 học sinh đến từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Myanmar tiếp cận các chương trình trung học, dạy nghề tại gần 100 trường đối tác ở Phần Lan.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Tuomas Tiilikainen, CEO Finest Future chia sẻ: "Giải thưởng này là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh mang đến cơ hội học tập, phát triển và hạnh phúc cho thế hệ trẻ châu Á. Nó cũng khẳng định rằng đổi mới giáo dục có thể bắt đầu từ bất cứ đâu – ngay tại Việt Nam".

Với định hướng mở rộng sang nhiều quốc gia châu Á và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục, Finest Future tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng cầu nối giáo dục quốc tế bền vững, nhân văn và hạnh phúc.