Riot Games xác nhận giải đấu First Stand sẽ được tổ chức tại khu vực Đông Nam Á vào năm 2028. Theo công bố mới nhất, First Stand 2028 sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng đối với cộng đồng LMHT tại Đông Nam Á. Riot Games cho biết họ rất hào hứng khi có cơ hội đưa giải đấu quốc tế này đến với khu vực, nơi sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo và nhiệt huyết.

Đáng chú ý, First Stand 2028 sẽ trở lại với thể thức truyền thống, thay vì phiên bản mở rộng đặc biệt được Riot Games lên kế hoạch cho năm 2027. Thành phố đăng cai, địa điểm tổ chức và thời gian diễn ra giải đấu hiện chưa được công bố. Riot Games cho biết sẽ chia sẻ thêm thông tin trong thời gian tới.

Việc xác nhận Đông Nam Á đăng cai First Stand 2028 cũng phần nào giải đáp những băn khoăn sau quyết định thay đổi địa điểm tổ chức mùa giải 2027. Trước đó, Riot Games từng thông báo First Stand 2027 sẽ diễn ra tại Đông Nam Á, nhưng sau đó chuyển sự kiện sang Trung Quốc để triển khai một phiên bản đặc biệt có quy mô lớn hơn.

First Stand sẽ được tổ chức tại Đông Nam Á vào năm 2028 ẢNH: LOLESPROTSVN

First Stand: All In 2027 mở rộng quy mô tại Trung Quốc

Trong năm 2027, First Stand sẽ mang tên First Stand: All In và trở thành sự kiện đặc biệt chỉ diễn ra một lần. Giải đấu được tổ chức tại Trung Quốc, quy tụ số lượng đội tuyển và tuyển thủ lớn hơn đáng kể so với những mùa trước, đồng thời hướng đến việc tạo ra sân chơi quốc tế có quy mô lớn nhất mà Riot Games từng tổ chức cho bộ môn LMHT.

First Stand: All In 2027 sẽ mở màn lịch trình thi đấu quốc tế, mang đến thêm cơ hội cạnh tranh cho các đội tuyển trên toàn thế giới ngay từ giai đoạn đầu mùa giải. Riot Games dự kiến công bố chi tiết thể thức, quy trình giành quyền tham dự và những điều chỉnh liên quan đến giải đấu vào tháng 1.2027

MSI 2027 lần đầu đến Valencia, Tây Ban Nha

Mid-Season Invitational (MSI) 2027 sẽ được tổ chức tại Feria de Valencia, thành phố Valencia, Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên giải đấu giữa mùa của LMHT đặt chân đến địa điểm này.

Valencia được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới cho người hâm mộ nhờ nền văn hóa thể thao lâu đời và cộng đồng LMHT nhiệt huyết. Thời gian tổ chức cụ thể và thông tin vé tham dự MSI 2027 sẽ được Riot Games công bố trong những tháng tới.

CKTG 2027 tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc

Chung kết thế giới (CKTG) 2027 cũng có sự thay đổi đáng chú ý khi lần đầu tiên được tổ chức tại hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, vòng Swiss sẽ diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản), đánh dấu lần đầu tiên thành phố này đăng cai một giai đoạn của CKTG. Sau đó, giải đấu chuyển sang Hàn Quốc với toàn bộ vòng Knockout, bao gồm Tứ kết và Bán kết tại Suwon Convention Center, thành phố Suwon, trước khi khép lại bằng trận Chung kết tại Seoul Arena, Seoul.

Bên cạnh việc mở rộng địa điểm tổ chức, Riot Games cũng đang cân nhắc khả năng thay thế vòng Play-Ins truyền thống bằng giải đấu Demacia Cup từ năm 2027. Ý tưởng này xuất phát từ thành công của Demacia Cup, với mục tiêu gia tăng số trận đấu và mở rộng cơ hội cạnh tranh suất tham dự CKTG cho các đội tuyển. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phương án đang được xem xét và chưa có quyết định chính thức.

Như vậy, năm 2027 sẽ chứng kiến nhiều thay đổi đáng chú ý của hệ thống giải đấu LMHT quốc tế, từ First Stand phiên bản mở rộng tại Trung Quốc, MSI lần đầu đến Tây Ban Nha cho đến CKTG trải dài tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, Đông Nam Á sẽ phải chờ đến năm 2028 để lần đầu tiên chào đón First Stand trên sân nhà.