FLC bị xử phạt vì không công bố báo cáo tài chính

Ngày 3.10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC). FLC bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin về báo cáo tài chính từ năm 2021 đến nay.

FLC bị phạt tiền do không công bố thông tin theo quy định NGỌC THẮNG

Cụ thể, công ty không công bố thông tin trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của công ty đối với các báo cáo tài chính (BCTC) riêng, hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét; Báo cáo thường niên 2021; BCTC riêng, hợp nhất quý 4/2022; BCTC riêng, hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất quý 1/2023; BCTC riêng, hợp nhất quý 2/2023; Báo cáo thường niên năm 2022; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét.

Bên cạnh đó, FLC cũng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Chỉ trước đó vài ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định phạt tiền tổng cộng hơn 487 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã chứng khoán TAR) về hàng loạt vi phạm. Cụ thể, TAR đã không công bố Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022; về việc vay, cho vay với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại BCTC hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán hoặc BCTC hợp nhất bán niên gần nhất được soát xét; công bố thông tin không đúng thời hạn về BCTC riêng và hợp nhất quý 3/2022 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ; BCTC riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét kèm giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ...