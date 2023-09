Nhiều cổ phiếu bị cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên

Kể từ ngày 21.9, nhiều cổ phiếu bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đưa vào diện cảnh báo. Đó là cổ phiếu VMD của Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex; cổ phiếu DAG của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á; cổ phiếu LEC của Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung và cổ phiếu SJF của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương. Nguyên nhân, do các công ty trên chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Nhiều cổ phiếu bị cảnh báo do chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 NGỌC THẮNG

Hai cổ phiếu khác sẽ bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 22.9 là cổ phiếu POM của Công ty CP Thép Pomina do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định; cổ phiếu ASP của Công ty CP Tập đoàn Dầu khí An Pha do vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng một năm.

Ngoài ra, HOSE cũng có quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu EVG của Công ty CP Tập đoàn EverLand, với nguyên nhân tổ chức kiểm toán có kết luận ngoại trừ đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.

Trong khi đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định chuyển cổ phiếu TKC của Công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 25.9. Nguyên nhân do công ty địa ốc Tân Kỷ chậm công bố thông tin một loạt tài liệu gồm báo cáo tài chính quý 2/2023, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2023. Ngoài ra, hiện tại cổ phiếu TKC đang trong diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn, vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm và chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Cổ phiếu TKC cũng thuộc diện kiểm soát do vốn chủ sở hữu âm tính trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.