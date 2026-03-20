[FLYCAM] Hiện trạng siêu dự án khu 'đất vàng' đối diện chợ Bến Thành đang tái khởi động
Video Đời sống

Sầm Ánh - Kinh Luân
20/03/2026 06:21 GMT+7

Sau nhiều năm tạm dừng thi công, công trình nằm giữa khu đất đắc địa bậc nhất trung tâm TP.HCM, dự án One Central HCM hay còn gọi là khu đất vàng tứ giác Bến Thành chính thức tái khởi động, kéo theo kỳ vọng về một công trình biểu tượng mới và cú hích cải thiện diện mạo đô thị khu trung tâm thành phố.

Nhìn từ trên cao, khu “đất vàng” tứ giác Bến Thành, dự án phức hợp văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ - khách sạn One Central HCM, nằm trên vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, đường Phó Đức Chính, đường Lê Thị Hồng Gấm, đường Calmette (ở P.Bến Thành, Q.1 cũ) đã được tái khởi động.

Nằm ở vị trí đắc địa với bốn mặt tiền hiếm có, dự án One Central HCM không chỉ thu hút sự chú ý bởi quy mô lớn, mà còn bởi hành trình nhiều lần gián đoạn kéo dài suốt nhiều năm qua. Việc công trình được thi công trở lại vào thời điểm này vì thế càng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân.

Theo kế hoạch, tổ hợp tháp đôi cao từ 47 đến 56 tầng, với chiều cao khoảng 235 mét, sẽ được xây dựng theo mô hình đa chức năng, kết hợp thương mại, văn phòng, căn hộ và khách sạn. Đáng chú ý, công trình còn được thiết kế kết nối trực tiếp với ga metro, góp phần tăng khả năng liên kết giao thông và nâng cao giá trị sử dụng của khu vực.

Sau nhiều lần thay đổi nhà đầu tư và chậm tiến độ, việc dự án được tái khởi động lần này được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội hoàn thiện một công trình nằm giữa trung tâm thành phố.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành sau khoảng 30 tháng thi công.

Dự án One Central HCM, nằm trên vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, đường Phó Đức Chính, đường Lê Thị Hồng Gấm, đường Calmette (ở P.Bến Thành, Q.1 cũ)

Trước đó, vào tháng 10.2025, UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận điều chỉnh dự án, đồng thời gia hạn tiến độ thêm 48 tháng. Tiếp đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã cấp phụ lục giấy phép xây dựng, điều chỉnh các nội dung liên quan để dự án có thể triển khai trở lại.

Thực tế, dự án này đã trải qua nhiều lần gián đoạn. Giai đoạn 2012–2013, công trình từng được thi công phần hầm nhưng sau đó phải tạm dừng. Đến năm 2020, dự án được tái khởi động, song tiếp tục không duy trì được tiến độ như kỳ vọng.

Đến nay, khi dự án một lần nữa được khởi động trở lại, nhiều kỳ vọng cũng được đặt ra về việc hoàn thiện công trình, góp phần thay đổi diện mạo khu vực trung tâm thành phố.

