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    [FLYCAM] Ngắm cầu mái vòm nghìn tỉ bắc qua sông Nhật Lệ tại Quảng Trị
    VideoThời sự

    [FLYCAM] Ngắm cầu mái vòm nghìn tỉ bắc qua sông Nhật Lệ tại Quảng Trị

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc
    Những ngày đầu tháng 10.2026, đơn vị thi công cầu Nhật Lệ 3 (tại tỉnh Quảng Trị) đang tập trung người và phương tiện để hoàn thiện các hạng mục. Đây là cây cầu thứ ba bắc qua sông Nhật Lệ.

    Còn nhớ cuối tháng 6.2026, dự án cầu Nhật Lệ 3 còn vướng khoảng 0,5 km mặt bằng về phía Bảo Ninh (phường Đồng Hới), khiến đường dẫn phía bán đảo này chưa thể thi công đồng bộ. Khi đó, cầu Nhật Lệ 3 cơ bản hoàn thành, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật đã được lắp đặt nhưng 19 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt.

    [FLYCAM] Ngắm cầu mái vòm nghìn tỉ bắc qua sông Nhật Lệ tại Quảng Trị

    UBND phường Đồng Hới cùng các đơn vị liên quan nhiều lần tổ chức đối thoại, trực tiếp đến từng hộ dân để giải thích chính sách và tiếp nhận kiến nghị. Đầu tháng 7, 7 hộ dân cuối cùng thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Toàn bộ mặt bằng được bàn giao, tạo điều kiện để nhà thầu thi công đồng bộ.

    Ngắm cầu mái vòm ngàn tỉ bắc qua sông Nhật Lệ sắp hoàn thành - Ảnh 2.

    Dự án đã hoàn thiện 95%, chỉ còn phần đấu nối phía bán đảo Bảo Ninh đang hoàn thiện

    ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Ngay sau đó, nhà thầu huy động nhân lực, máy móc tập trung thi công đường đầu cầu phía đông, đoạn kết nối với đường ven biển tại Bảo Ninh.

    Sau gần 2 tháng tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đã thảm bê tông nhựa gần 2 km trong tổng số 2,2 km cũng như hoàn thành hệ thống cống thoát nước.

    Theo Ban Quản lý dự án thành phần 2 (Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, đại diện chủ đầu tư), khối lượng thực hiện hợp đồng xây dựng đạt khoảng 95%. Các hạng mục còn lại gồm hệ thống thoát nước dọc D2.000, nền - móng mặt đường mở rộng giai đoạn 2 phía đông cầu và đường dẫn lên cầu ở phía Bảo Ninh.

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