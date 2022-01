FO4: Fan quyết tâm giúp Ronaldo lọt vào top đội hình Team of The Year 2022

Việc một siêu sao như Ronaldo liên tục phải nhận những kết quả không tốt trong thời gian gần đây cũng như phải ngậm ngùi chứng kiến đại kình địch L. Messi giành quả bóng vàng thứ 7 đã tạo nên nguồn động lực vô tận cho các fan của siêu tiền đạo người Bồ Đào Nha tại Việt Nam bình chọn chọn và ủng hộ cho thần tượng của mình lọt vào đội hình: Team Of The Year.

Với những màn trình diễn không tốt gần đây cùng Quỷ Đỏ tại đấu trường EPL, không khó để nhận thấy sự thất vọng của người hâm mộ của CR7 tại Việt Nam khi phải chứng kiến thần tượng lao một mạch vào đường hầm mà không “một cái vẫy tay" khi trận đấu vừa kết thúc.

Đáng nói, chuỗi phong độ này lại đến ngay sau khoảng thời gian L. Messi giành quả bóng vàng thứ 7 và bỏ cách CR7 đến 2 danh hiệu này.

Điều này càng thôi thúc mong muốn thần tượng C.

Ronaldo

sẽ góp mặt vào đội hình TEAM OF THE YEAR của các fan lớn hơn bao giờ hết. Theo như tìm hiểu, fan CR7 hoàn toàn có thể biến điều đó thành sự thật khi

FIFA Online 4





ra mắt sự kiện: TEAM OF THE YEAR 2022: QUYỀN QUYẾT ĐỊNH TRONG TAY BẠN - nơi những lá phiếu của họ sẽ ảnh hướng tới kết quả cuối cùng, liệu đâu sẽ là 12 cái tên góp mặt trong đội hình Team Of The Year năm nay?

Với phong độ hiện tại, thật khó để CR7 khó có thể cạnh tranh với các cái tên mạnh mẽ trẻ hàng công khác như Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Mo Salah hay Lionel Messi. Tuy nhiên, với hơn 40 bàn thắng ở cấp CLB cùng danh hiệu vua phá lưới Euro 2020, bên cạnh đó là việc sở hữu một lượng Fans khổng lồ trên toàn thế giới, “Tài năng trẻ” này coi như đã nắm 90% cơ hội trở thành 22TOTY thứ 12 của riêng server Việt Nam rồi đúng không nào?

Đặc biệt đây cũng là cơ hội để các fan của “anh 7” có thể sở hữu & trải nghiệm siêu sao người Bồ ở phiên bản “TOTY” hoặc “TOTY-N” sớm nhất trong FIFA Online 4.

Các fan của CR7 có thể xem chi tiết sự kiện này của FIFA Online 4 tại đây.