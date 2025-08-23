Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Forbes vinh danh Vietjet trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025

Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
23/08/2025 08:58 GMT+7

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025, vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như Vietjet, FPT, Vinamilk, Petrolimex…

Theo danh sách, Vietjet thuộc Top 5 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất trong năm qua, khẳng định vị thế top đầu của hãng hàng không thế hệ mới.

Forbes vinh danh Vietjet trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, CFO Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (váy trắng) nhận giải thưởng Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

ẢNH: T.H

Danh sách Top 50 của Forbes được lựa chọn dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất ROE, ROC, EPS giai đoạn 2019-2024, vị thế ngành, chất lượng quản trị và triển vọng phát triển. Việc tiếp tục góp mặt trong danh sách này một lần nữa khẳng định sức mạnh tài chính, năng lực quản trị hiệu quả của Vietjet, đồng thời củng cố niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, mang đến nhiều cơ hội đi lại và du lịch, Vietjet hướng đến trở thành Tập đoàn hàng không quốc tế, vừa đảm bảo lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư vừa kiến tạo giá trị tốt đẹp cho cộng đồng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Khám phá thêm chủ đề

Vietjet Giải thưởng hàng không Vietjet Công ty niêm yết tốt nhất
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
