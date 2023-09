Ford Everest, Ranger Raptor thế hệ mới bị lỗi bộ chuyển số điện tử E-Shifter

Sau hơn 1 năm phân phối tại một số thị trường trên thế giới, bộ đôi Everest và Ranger - hai mẫu xe bán chạy nhất của Ford hiện nay, đang đối diện với việc phải triệu hồi do lỗi liên quan đến bộ chuyển số điện tử E-Shifter.



Theo đó, mới đây một số người dùng Ford Everest, Ranger và Ranger Raptor thế hệ mới tại Úc đã phản ánh với các đại lý về việc xe dừng đột ngột khi đang vận hành nhưng đèn báo phanh phía sau không phát sáng. Hầu hết xe rơi vào trường hợp này đều trang bị cần số điện tử hay còn gọi là bộ chuyển số điện tử E-Shifter.

Ford Everest và Ranger gặp vấn đề liên quan đến bộ chuyển số điện tử E-Shifter Autoindustriya

Phía Ford Australia sau đó lập tức vào cuộc kiểm tra và ghi nhận vấn đề liên quan đến bộ chuyển số điện tử E-Shifter đúng như người dùng xe Ranger Raptor và một số phiên bản Ford Everest, Ranger thế hệ mới phản ánh. Ford Australia cũng đã báo cáo vấn đề này lên cơ quan chức năng để triển khai việc triệu hồi khắc phục.

Theo một tài liệu được Cơ quan quản lý Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Phát triển Khu vực và Truyền thông và Nghệ thuật (The Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts) thuộc Chính phủ Úc công bố, nêu rõ nguyên nhân: "Do sự cố phần mềm, trong một số trường hợp nhất định, nếu mức pin giảm xuống dưới ngưỡng giới hạn, bộ chuyển số điện tử E-Shifter có thể chuyển sang chế độ Park - P". Điều này có thể khiến xe dừng đột ngột nhưng đèn phanh sau không sáng như dự định".

Bộ chuyển số điện tử E-Shifter trang bị trên một số mẫu xe Ford Autoindustriya

Trong khi đó, phát ngôn của Ford Australia cho biết, chỉ những mẫu xe Ford sử dụng động cơ Bi-Turbo 2.0 lít, 4 xi-lanh kết hợp bộ chuyển số điện tử E-Shifter của Ford mới gặp phải vấn đề này. "Trên các xe bị ảnh hưởng này, phần mềm mô-đun điều khiển hệ thống truyền động - Powertrain Control Module (PCM) có thể hạn chế đầu ra sạc của máy phát điện trong một số trường hợp nhất định", phát ngôn của Ford Australia giải thích thêm.

Ford Australia được cho là đã công bố số VIN (số nhận dạng xe) của những chiếc Ford Everest, Ranger và Ranger Raptor thế hệ mới bị ảnh hưởng và khuyến cáo chủ xe nên liên hệ với đại lý ủy quyền của Ford để được kiểm tra sửa chữa miễn phí.

Tại Úc, phần lớn xe Ford Everest, Ranger và Ranger Raptor thế hệ mới phân phối được nhập khẩu từ nhà máy Ford ở Rayong, Thái Lan, một số khác nhập từ Silverton, Nam Phi. Nhà máy Ford ở Rayong, Thái Lan cũng là nơi cung ứng các mẫu xe này cho thị trường Philippines.

Ranger Raptor và Ford Everest Wildtrak 2.0L AT 4x4 và Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 tại Việt Nam cũng được trang bị bộ chuyển số điện tử E-Shifter

Ford

Liên quan đến vấn đề này, Ford Philippines cũng đã xác nhận với truyền thông nước này về việc có một số xe Ford Everest, Ranger ở Philippines cũng gặp vấn đề liên quan đến bộ chuyển số điện tử E-Shifter, tuy nhiên số lượng rất ít.

Trong khi đó tại Việt Nam, Ford Ranger lắp ráp trong nước còn Ford Everest và Ranger Raptor thế hệ mới nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy ở Thái Lan. Tuy nhiên, chỉ có Ranger Raptor và Ford Everest Wildtrak 2.0L AT 4x4 và Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 trang bị bộ chuyển số điện tử E-Shifter. Hiện chưa rõ các phiên bản này có gặp vấn đề về bộ chuyển số điện tử E-Shifter hay không, trong khi Ford Việt Nam cũng chưa có thông tin chính thức. Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ việc này.