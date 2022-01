Ford Ranger lắp ráp tại Việt Nam tăng giá bán tất cả các phiên bản

Sau gần nửa năm kể từ khi chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương, mẫu xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam - Ford Ranger được Ford Việt Nam điều chỉnh giá bán. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1.1.2022 trang thông tin chính thức của Ford Việt Nam đã điều chỉnh giá bán niêm yết các phiên bản Ranger.

Cụ thể, tại thời điểm ra mắt tại Việt Nam, Ford Ranger lắp ráp trong nước, gồm 5 phiên bản: XL 2.2L MT 4x4, XLS 2.2L MT 4x2, XLS 2.2L AT 4x2, XLT LTD 2.2L AT 4x4 và Wildtrak 2.0L AT 4x4 được niêm yết giá từ 616 – 925 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây giá bán các phiên bản Ford Ranger được điều chỉnh lên mức 628 – 937 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với trước đây. Riêng phiên bản Ford Ranger Raptor 2.0L nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan vẫn giữ nguyên giá từ 1,202 tỉ đồng.





Giá bán tăng thêm 12 triệu đồng so với trước đây, tuy nhiên theo một số đại lý phân phối Ranger lắp ráp trong nước, mẫu xe này vẫn đang trong tình trạng khan hàng, do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu với Ranger gia tăng. Trước đó, Ford Việt Nam đã gửi thông báo đến các đại lý phân phối về việc giảm nguồn cung các phiên bản Ford Ranger trong hai tháng cuối năm 2021 do thiếu hụt chất bán dẫn.

Ford Ranger hiện là dòng xe bán chạy nhất phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Trong tháng 11.2021 vừa qua, doanh số bán mẫu xe này đạt 2.102 xe. Tổng lượng tiêu thụ Ford Ranger trong 11 tháng đầu năm 2021 đạt gần 14.500 xe. Thành tích này giúp Ford Ranger đang tạm xếp thứ 4 trong số 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2021.