Forestival 2026: Khi những 'chiến binh' nhạc Việt tiến về miền di sản

Một đêm nhạc hội đủ yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" khi diễn ra trên nền di sản Tràng An – Bái Đính với màn tụ hội của những ngôi sao ca nhạc hàng đầu, trong điều kiện thời tiết bất ngờ chuyển mát vào đêm 30.5 sau chuỗi ngày dài nắng nóng. Hàng ngàn khán giả đổ về quảng trường Bình Minh (Ninh Bình) để cùng làm nên biển lightstick và sẵn lòng ở lại đến phút cuối, cả khi đồng hồ đã chạy quá mốc 12 giờ đêm.

"Phép màu" từ những "chiến binh"

Lần thứ 2 trở lại với miền đất di sản, Lễ hội âm nhạc & sáng tạo Tràng An - Ninh Bình Forestival 2026 (do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức, Viet Vision & Storii sản xuất) với chủ đề Chiến binh Bình Minh đã mang tới cho khán giả một bữa tiệc âm thanh ánh sáng đặc sắc vừa sôi động vừa lắng đọng dưới ý tưởng sáng tạo dồi dào của đạo diễn Cao Trung Hiếu và ê kíp.

Sân khấu bắt mắt của Forestival 2026 dưới bàn tay "phù thủy" của đạo diễn Cao Trung Hiếu Ảnh: BTC

Không gian sân khấu được thiết kế đồ sộ, hiện đại mà vẫn giữ được sự hài hòa với cảnh quan, lấy cảm hứng từ những phát kiến khảo cổ về đời sống của con người tiền sử tại vùng đất cố đô Tràng An - Bái Đính từ hàng vạn năm trước.

Dưới bàn tay của giám đốc âm nhạc Long Nguyễn, loạt hit quen thuộc của Đen, HIEUTHUHAI, Bùi Công Nam, Vũ Cát Tường, Phùng Khánh Linh... khoác lên diện mạo mới qua những bản phối giàu cảm xúc, hòa quyện với không gian linh thiêng của chùa Bái Đính.

Chương trình mở màn bằng set diễn khuấy động của DJ 2PILLZ và bản phối Mường – Hiện đại của Long Nguyễn, lồng ghép những âm hưởng truyền thống của đồng bào dân tộc Mường vào chất liệu điện tử đương đại.

Rapper Đen mang tới Forestival 2026 ca khúc mới Mùa hè 26

Ảnh: BTC

Đen quay về chốn cũ với một món quà mới: ca khúc Mùa hè 26, chất chứa những suy tư nhẹ nhàng về thời gian, và như thường lệ, các fan của anh lại không ngừng nhún nhảy theo những giai điệu và ca từ mộc mạc, "tưng tửng" mà vẫn đầy chiều sâu của Đi theo bóng mặt trời, Ngày lang thang, Hai triệu năm, Mang tiền về cho mẹ…

Nguyễn Hùng cùng nhóm MAYDAYs mang tới gam màu mộc mạc giản dị với loạt ca khúc Biết đâu, Cho em, Ở trong khu rừng, Hẹn lần sau, Phép màu…

Nếu như ở Nguyễn Hùng là cái gần gũi mộc mạc của "anh giai quê" thì ở Bùi Công Nam là cái cởi mở dễ gần của một "boy phố" với Tiến hay lùi, Tìm được nhau khó thế nào, Nhớ mãi chuyến đi này...

Nguyễn Hùng mang "phép màu" tới khán giả Ninh Bình Ảnh: BTC

Ở một tông màu khác, là cú vụt chuyển mình của sân khấu Forestival với sự khuấy động của LEZII cùng dàn vũ công cho Chẳng sai đâu mà, Alone Momei, Điện cao thế, Dập dìu trong mưa; 7 chàng trai của nhóm UPRIZE phóng khoáng với Gương vỡ làm lành, Exposure, Temple cùng ca khúc mới toanh Chính là cảm giác này; HIEUTHUHAI sáng bừng sân khấu với ngoại hình "không có nhưng" cùng loạt ca khúc từ album mới Mắt nhắm mắt mở gồm: Nước mắt cá sấu, Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, Người im lặng gặp người hay nói, Anh nên đi khỏi đây.

HIEUTHUHAI mang loạt ca khúc mới tới Forestival 2026 Ảnh: BTC

GREY D bụi bặm và lãng tử trong bộ dạng một lữ khách tình si với ba bài hát mới nằm trong album vừa ra mắt: Hóa ra, Mới hôm qua, Đôi mắt kẻ tình si và bản hit Có hẹn với thanh xuân...

Như thường lệ, Binz lãng đãng mà luôn giàu sức hút với bản acoustic OK - Sao cũng được, rồi bất ngờ hòa giọng lần đầu tiên cùng Bùi Công Nam trong Hoa ban - I Love You.

Phùng Khánh Linh chính xác là cô gái của mùa hè với một loạt ca khúc tràn đầy năng lượng, nổi loạn mà cũng đầy nữ tính: Căn gác mùa hè, Giả vờ, Ước anh tan nát con tim, Quý cô say xỉn, Cảm ơn người đã thức cùng tôi .

Vũ Cát Tường, ngược lại, luôn thu hút khán giả bằng vẻ điềm đạm nhưng không kém phần lãng mạn với Từng là, Vết mưa, Don't you go, Chỉ cần có nhau...

Hà Anh Tuấn giữa vòng vây khán giả Forestival 2026 Ảnh: BTC

Mảnh ghép cuối cùng làm nên bức tranh đa màu sắc Forestival 2026 – không ai khác chính là Hà Anh Tuấn – "linh hồn" của dự án, với Hoa hồng, Tuyết rơi mùa hè, Địa đàng cùng màn kết hợp bất ngờ cùng khách mời Trần Duy Khang (Chillies) với liên khúc Cảm ơn và xin lỗi, Mascara, Từ đống tro tàn và liên khúc khép màn Có hẹn với thanh xuân - Có ai thương em như anh - Phép màu - Tháng tư là lời nói dối của em cùng Bùi Công Nam, GREY D, Nguyễn Hùng…, níu chân hàng vạn khán giả của Forestival 2026 ở lại đến phút cuối.

Mô hình lễ hội bền vững

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện giải trí, Forestival 2026 còn là nơi âm nhạc, thiên nhiên và sáng tạo đương đại giao thoa; một diễn đàn tích cực phát đi những bức thông điệp xanh về nỗ lực giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường như quản lý rác thải nghiêm ngặt, khuyến khích giao thông xanh và sử dụng tài nguyên nước có trách nhiệm, bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt là loài Voọc mông trắng quý hiếm của Ninh Bình…

Ê kíp sáng tạo của Forestival tham gia trồng rừng tại Ninh Bình Ảnh: BTC

Chỉ sau hai mùa tổ chức, Forestival đã tạo dựng vị thế riêng trên bản đồ nhạc Việt nhờ concept khác biệt, cách làm chỉn chu và nỗ lực theo đuổi mô hình lễ hội âm nhạc bền vững.

Bản đồ festival Việt đang được mở rộng với điểm hẹn mới mang tên Forestival tại miền di sản Hoa Lư - Ninh Bình, nơi âm nhạc trở thành cầu nối để nghệ sĩ trẻ và khán giả trẻ cùng lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản.