Văn hóa

Hà Anh Tuấn trình diễn thăng hoa cùng Hương Tràm, Nguyễn Hùng trong concert 'The Rose'

Lạc Xuân
Lạc Xuân
18/01/2026 11:11 GMT+7

Trong concert The Rose tại Đà Lạt tối 17.1, khán giả đã được chiêm ngưỡng đóa hồng trọn vẹn nhất trong sự nghiệp của Hà Anh Tuấn. Nam ca sĩ đã thăng hoa cùng các nghệ sĩ khách mời Vũ., Vũ Cát Tường, Nguyễn Hùng và Hương Tràm qua 30 ca khúc.

Hà Anh Tuấn dành 1 tỉ đồng giúp đỡ bệnh nhân ung thư về quê đón tết - Ảnh 1.

Sân khấu The Rose được được tạo hình như một bông hoa hồng khổng lồ với những cánh hoa uốn lượn, có thể xoay 360 độ

Ảnh: Đại Ngô

Sau 5 năm, Hà Anh Tuấn quay lại Đà Lạt với concert The Rose

Sân khấu The Rose tại Đà Lạt được thiết kế như một bông hoa hồng khổng lồ với những cánh hoa uốn lượn, có thể xoay 360 với đường kính 25m. Khu vực hậu trường âm dưới sân khấu giúp mở rộng không gian, phá bỏ trật tự một chiều giữa nghệ sĩ và người xem. Hoa hồng xuất hiện ở nhiều vị trí trên sân khấu, phản ánh trọn vẹn tinh thần mà nam ca sĩ muốn gửi gắm: "Không tồn tại một đóa hồng trung tâm độc tôn nào cả. Mỗi điểm nhìn của khán giả đều là một cuộc đối thoại riêng tư, nơi mỗi cá nhân tự đối diện với đóa hồng nội tại của chính mình". Với Hà Anh Tuấn, The Rose có nghĩa là bản thể mỗi người, vốn dĩ được sinh ra để trở thành một điều tốt đẹp, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tại đêm nhạc, Hà Anh Tuấn chiêu đãi khán giả với 30 ca khúc. Nam ca sĩ mở đầu bằng Tháng mấy em nhớ anhHoa hồng là lựa chọn mang tính biểu tượng, như một lời chào xác lập ngay tinh thần lãng mạn, trầm tĩnh của concert. Từ Phố mùa đông, Thành phố sương đến chuỗi song ca cùng Vũ., mở ra một không gian đương đại, nơi Hà Anh Tuấn kết hợp cùng các thế hệ sáng tác mới. 

Hà Anh Tuấn dành 1 tỉ đồng giúp đỡ bệnh nhân ung thư về quê đón tết - Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn xuất hiện lịch lãm trong concert, chiêu đãi khán giả bằng bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc

Ảnh: Đại Ngô

Vũ Cát Tường mang đến chất tự sự sâu lắng với Em, Vết mưa, Từng là, Cô gái ngày hôm qua... Vũ Cát Tường tiết lộ sau 9 năm mới hát chung cùng Hà Anh Tuấn và chúc mừng anh vì vườn hồng anh đã gieo trong bao nhiêu năm qua không chỉ là Sketch A Rose, mà nó đã được gieo cả một hành trình 20 năm. Để ngày hôm nay, nó không phải là mơ, nó là thật với hàng chục nghìn người ở đây cùng với Hà Anh Tuấn. 

Hà Anh Tuấn dành 1 tỉ đồng giúp đỡ bệnh nhân ung thư về quê đón tết - Ảnh 3.
Hà Anh Tuấn dành 1 tỉ đồng giúp đỡ bệnh nhân ung thư về quê đón tết - Ảnh 4.
Hà Anh Tuấn dành 1 tỉ đồng giúp đỡ bệnh nhân ung thư về quê đón tết - Ảnh 5.
Hà Anh Tuấn dành 1 tỉ đồng giúp đỡ bệnh nhân ung thư về quê đón tết - Ảnh 6.

Hà Anh Tuấn hát cùng Vũ Cát Tường, Nguyễn Hùng, Vũ., và Hương Tràm trong concert The Rose. Các tiết mục kết hợp mang lại điểm nhấn thú vị cho chương trình

Ảnh: Đại Ngô

Sự xuất hiện của Nguyễn Hùng và Hương Tràm chính là hai bất ngờ lớn nhất. Nguyễn Hùng mang đến cùng Phép màu và đặc biệt là Còn gì đẹp hơn. Hà Anh Tuấn cũng cho biết đây là ca khúc được anh xem là bài hát hay nhất của năm vừa qua đóng vai trò như một mảnh ghép thanh xuân trong trẻo, giàu tiềm năng. Hà Anh Tuấn đã dành cho Nguyễn Hùng lời khen: "Đó là định nghĩa âm nhạc của người trẻ. Tôi không khen Hùng là một người tài năng. Tôi chỉ dành tặng cho Hùng một lời khen rất tâm huyết của mình, xin cảm ơn vì là một người yêu nước. Và Còn gì đẹp hơn sẽ luôn luôn ở đó, trong trái tim của những người yêu nước".

Hương Tràm xuất hiện tại The Rose như một sự khai mở của Hà Anh Tuấn khi lựa chọn kết hợp cùng giọng nữ trong những bản tình ca lãng mạn, mang đến cho đêm nhạc một sắc độ mạnh mẽ và giàu nội lực hơn. 

Hà Anh Tuấn dành 1 tỉ đồng giúp đỡ bệnh nhân ung thư về quê đón tết - Ảnh 7.

Concert diễn ra trong gần 5 tiếng đồng hồ, giữa thời tiết 13 độ của Đà Lạt, nhưng hàng ngàn khán giả vẫn ngồi lại đến phút cuối để nghe ca sĩ hát

Ảnh: Đại Ngọ

Tại concert, khán giả lần đầu tiên được thưởng thức bản trình diễn live ca khúc Một năm qua, sáng tác mới của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, qua giọng hát của Hà Anh Tuấn. Ở cuối chương trình, âm nhạc của Phạm Toàn Thắng vang lên vẹn tròn với chuỗi ca khúc Tháng tư là lời nói dối của em, Lạc, Cứ thế, Chuyện của mùa đông. Những ca khúc nổi tiếng nhất của Phạm Toàn Thắng được nam ca sĩ để lại như món quà gửi đến khán giả.

Hà Anh Tuấn dành 1 tỉ đồng giúp đỡ bệnh nhân ung thư về quê đón tết

Trong chuyến thăm gần đây tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã trực tiếp trao đổi với đội ngũ y bác sĩ để lắng nghe những nhu cầu thiết thực nhất của bệnh nhân trong thời điểm cuối năm. Theo chia sẻ từ bệnh viện, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không thể trở về quê đón tết cùng gia đình.

Từ thực tế đó, Hà Anh Tuấn quyết định trích 1 tỉ đồng từ doanh thu đêm nhạc The Rose, như một sự chung tay cùng khán giả, nhằm hỗ trợ các chuyến xe đưa bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM về quê đón tết. Hoạt động này góp phần mang đến sự sẻ chia kịp thời, tiếp thêm động lực tinh thần và hy vọng cho người bệnh trong những ngày đầu năm mới.

