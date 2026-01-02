Hà Anh Tuấn tái hợp chủ nhân hit 'Tháng tư là lời nói dối của em'

Sau hit Tháng tư là lời nói dối của em, Hà Anh Tuấn kết hợp cùng Phạm Toàn Thắng trong Một năm qua Ảnh: NVCC

Trong nhiều năm qua, việc phát hành ca khúc mới trước thềm concert đã trở thành một thông lệ mang dấu ấn riêng của Hà Anh Tuấn. Mỗi ca khúc không chỉ gắn liền với một cột mốc đáng nhớ trên sân khấu, mà còn góp phần định hình tinh thần cho không gian âm nhạc sắp được trình diễn.

Với Một năm qua, Hà Anh Tuấn dùng âm nhạc để dẫn lối cảm xúc, chuẩn bị tâm thế cho khán giả trước khi bước vào thế giới của concert The Rose diễn ra vào ngày 17.1 tại Đà Lạt. Nam ca sĩ đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho MV, như món quà đầu tiên được gửi đến khán giả ngay trước khi concert.

Sản phẩm âm nhạc mới đánh dấu màn tái hợp tiếp theo giữa Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, người đứng sau ca khúc đã trở thành dấu mốc trong sự nghiệp của anh như Tháng tư là lời nói dối của em, Người con gái ta thương, Tái bút anh yêu em.

MV được thực hiện tại Đà Lạt Ảnh: NVCC

Gần một thập kỷ kể từ thành công của Tháng tư là lời nói dối của em, hiện thu về 216 triệu lượt xem trên YouTube, ca khúc đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Chính vì thế, sự tái hợp lần này giữa Hà Anh Tuấn và Phạm Toàn Thắng đã gợi ra nhiều kỳ vọng. Đó là kỳ vọng về một ca khúc có chiều sâu, chạm đến những khoảng lặng quen thuộc nơi người nghe, đúng với tinh thần mà cả hai nghệ sĩ đã cùng xây dựng qua nhiều năm.

Ra mắt trong thời điểm vừa khép lại một năm 2025 nhiều biến động, Một năm qua không chỉ là cuộc đối thoại với mối tình vừa cũ, mà còn như một lần đối diện với những điều tưởng chừng như không thể nhắc đến của chính mình. Ca khúc không mang theo oán trách hay nỗi đau cần được giải thích, mà chọn cách nhìn lại bằng sự điềm tĩnh, chấp nhận và thấu hiểu. Tình yêu trở thành điểm tựa để nói về những mất mát rộng hơn, về cách con người học cách quên đi và cả giữ lại những gì cần thiết để tiếp tục bước về phía trước.

Âm nhạc của Phạm Toàn Thắng qua giọng hát Hà Anh Tuấn gợi lại những ký ức của một mối tình đã khép lại, nơi tiếc nuối sự hiện diện nhiều hơn trách móc. Dưới cảm quan nghệ thuật của đạo diễn Khánh Nguyễn và giám đốc sáng tạo Cao Trung Hiếu, hình ảnh Đà Lạt trong MV hiện lên chậm rãi, mơ hồ, phủ đầy sương và ký ức. Một năm qua không chỉ là một ca khúc, mà còn là lời hẹn gặp khán giả trong thế giới âm nhạc chân thành và đầy chiêm nghiệm của anh.