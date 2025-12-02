Hương Tràm nói về sự thay đổi sau 5 năm sang Mỹ

Hương Tràm trở lại mạnh mẽ sau 5 năm Ảnh: BTC

Hương Tràm kể câu chuyện đời mình qua âm nhạc

Phao cứu sinh đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Hương Tràm sau thời gian du học và sống tại Mỹ. Tại sự kiện, gia đình của nữ ca sĩ cùng các nghệ sĩ thân thiết như Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, MC Khánh Vy... đã có mặt để chúc mừng cô. NSND Tiến Dũng - bố Hương Tràm, bày tỏ sự biết ơn, gửi lời cảm ơn từ gia đình đến với những khán giả có mặt trong showcase. "Đây không chỉ là ngày ra mắt dự án của một ca sĩ, mà đánh dấu một bước phát triển mới của Hương Tràm trong cuộc sống", ông chia sẻ.

Hương Tràm cho biết Phao cứu sinh không chỉ là tên album mà còn là món quà cho khán giả, những người kiên nhẫn chờ đợi cô. Nữ ca sĩ kể rằng cô đã nhìn thấy trong ca khúc không chỉ câu chuyện tình yêu, mà còn là hình ảnh chính bản thân mình trong những năm tháng sống xa quê hương. Vì vậy, sản phẩm mà còn là biểu tượng của hành trình tìm lại bình yên, tìm lại lý do để đứng trên sân khấu và hát bằng thứ cảm xúc chân thật nhất. "Tôi từng có những lúc chông chênh trong sự nghiệp. Điều sợ nhất của một người nghệ sĩ là đi xa lâu quá, khi về không biết khán giả có chờ đợi mình hay không. Và khi tôi trở về, vẫn được khán giả chờ đợi và yêu thương. Với tôi, họ chính là phao cứu sinh", cô bày tỏ.

Bố mẹ Hương Tràm mừng cho con gái khi trở lại sau 5 năm Ảnh: BTC

Nhìn lại 5 năm qua, Hương Tràm cho biết cuộc sống đã có nhiều thay đổi và cô học được cách đối diện nỗi đau thay vì trốn tránh. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi học cách kiên nhẫn với nỗi đau và vết xước của mình. Khoảng thời gian ở Mỹ, tôi cứ ngẫm nghĩ, khán giả sẽ trông chờ gì thêm ở mình. Và tôi biết được rằng mình còn nhiều thứ cần phải trau dồi, học tập, lắng nghe để hoàn thiện và trưởng thành".

Album mới gồm 12 ca khúc, trong đó có Phao cứu sinh, Ước anh nhiều nỗi buồn, Nhường anh cho cô ấy, Trong em đã lớn, Khi người ấy xuất hiện, Chọn kết thúc hơn đợi chờ, Say anh… Đây là album phòng thu thứ hai trong 12 năm ca hát của Hương Tràm. Với dự án này, nữ ca sĩ muốn khẳng định sự trưởng thành sau những biến cố đã trải qua. Cô không đặt nặng việc chạy theo thị hiếu, mà chọn cách làm nghề nghiêm túc, hướng đến việc lắng nghe và thể hiện tiếng nói nội tâm của chính mình.

Nữ ca sĩ can đảm bước khỏi vùng an toàn và thử nghiệm những điều mới Ảnh: BTC

Không còn hình ảnh quen thuộc của những bản tình ca nặng trĩu cảm xúc ballad, sản phẩm được định hình bằng sắc thái cinematic pop kết hợp pop đương đại và những mảng màu RnB được tiết chế. Chính sự phối hợp có chủ đích ấy tạo nên không gian âm nhạc rộng mở, giống như một bộ phim với nhiều lớp cảnh và mạch cảm xúc thay đổi theo từng điểm rơi. Hương Tràm bước vào album với giọng hát trưởng thành, bình tĩnh và thấm hơn của một người phụ nữ từng tổn thương và đang học cách đứng dậy bằng chính trái tim mình.

Một điểm nhấn quan trọng của showcase là phần chia sẻ của nhạc sĩ Hùng Quân - người đứng sau 3 sáng tác: Phao cứu sinh, Ước anh mang nhiều nỗi buồn và Nhường anh cho cô ấy. Nhạc sĩ chia sẻ các ca khúc viết từ câu chuyện thật và phản ánh chặng đường của nữ ca sĩ. Hương Tràm cũng tiết lộ rằng ba ca khúc là ba lát cắt cảm xúc liên tiếp của một câu chuyện tình đẹp: Tan vỡ, buồn và bình yên. Đó không chỉ là câu chuyện của nhân vật trong bài hát, mà còn là điều cô từng trải qua. Nửa sau album tạo sức đẩy mạnh mẽ với sắc pop đầy cá tính qua It's Okay Not To Be Okay và Chọn kết thúc hơn đợi chờ trước khi bùng nổ cảm xúc ở Get Out Of Your Game rồi khép lại bằng dư vị trầm lắng của Lỗi tại em.

Hương Tràm hội ngộ Bùi Anh Tuấn

Bùi Anh Tuấn song ca cùng Hương Tràm trong showcase đầy hoài niệm Ảnh: BTC

Tại sự kiện, ca sĩ Bùi Anh Tuấn bất ngờ xuất hiện, cùng Hương Tràm song ca Em gái mưa, mang đến khoảnh khắc nhiều cảm xúc cho khán giả. Cả hai từng ghi dấu ấn mạnh mẽ từ thời Giọng hát Việt, vì vậy màn tái hợp này mang ý nghĩa lớn với khán giả. Nam ca sĩ gửi lời chúc bạn gái cũ giữ gìn sức khỏe để tiếp tục cống hiến và bày tỏ mong muốn được học hỏi từ cô trong chặng đường làm nghề.

Đáp lại, Hương Tràm Hương Tràm chia sẻ rằng cô thật sự xúc động khi nhìn thấy Bùi Anh Tuấn trở lại sân khấu, giống như cách chính cô đang "tái xuất". Nữ ca sĩ bày tỏ: "Tràm tin rằng ngoài kia có rất nhiều người dành tình yêu cho giọng hát tuyệt đẹp của Bùi Anh Tuấn. Hy vọng Tuấn sẽ dùng tình yêu ấy làm động lực để tiếp tục cống hiến".