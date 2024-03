Fortuner nâng cấp động cơ, Hilux thêm trang bị, giảm giá bán trở lại vào tháng 5

Sự trở lại của bán tải Hilux

Mặc dù, Toyota Hilux vẫn đang được phân phối ở Việt Nam nhưng hiện chỉ có 1 phiên bản duy nhất là 2.4L 4x2 AT, khách hàng chưa có nhiều lựa chọn và thêm thời gian đợi xe. Với thông tin chính thức từ Toyota Việt Nam, mẫu bán tải "huyền thoại" Hilux sẽ quay trở lại Việt Nam vào khoảng tháng 5 cùng 3 phiên bản, cộng đồng xe bán tải Việt Nam đang bàn luận sôi nổi và đón chờ Hilux.

"Gia đình tôi có ý định mua bán tải vừa chở nông sản, vừa có thể đi chơi cuối tuần các tỉnh lân cận nên có tham khảo ý kiến trong hội xe bán tải Việt Nam. Anh em cũng có trao đổi thông tin Hilux sắp về phiên bản Adventure và giá bán giảm, khuyên nhà tôi nên đợi Hilux rồi quyết định. Hilux có thể kém một chút về tiện nghi so với các mẫu khác nhưng tôi đã lái thử bản Adventure thấy rất đã".

Hãng xe Nhật Bản dự kiến đem đến 3 phiên bản Hilux bao gồm 4x4 AT Adventure sử dụng động cơ dung tích 2.8l, 4x2 AT và 4x4 MT dùng chung động cơ 2.4l. Phiên bản 4x4 AT Adventure nhận nâng cấp lớn về an toàn, tiện nghi như bổ sung thêm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360; màn hình giải trí trung tâm lớn hơn kết nối điện thoại thông minh mang đến sự tiện dụng cho khách hàng. Hai phiên bản 4x2 AT và 4x4 MT sẽ được tinh chỉnh về thiết kế của phần cản trước, mạnh mẽ và hiện đại hơn. Đặc biệt, mức giá đề xuất cho Hilux cũng được giảm sâu tới gần 200 triệu đồng, ước tính chỉ từ 668 triệu đồng.

Hilux là mẫu bán tải danh tiếng đã được chứng minh qua nhiều thế hệ. Chiếc xe là một biểu tượng về sự bền bỉ, "bất tử" khi từng là nhân vật chính trong chương trình TopGear của đài BBC Anh, trong đó Hilux trải qua những bài test như ngâm nước biển, thả từ trên cao, nổ mìn nhưng vẫn "sống sót" và hoạt động được.

Lần trở lại thị trường này của Hilux, giá lăn bánh ở mức giá tốt hơn rất nhiều lại được trang bị thêm tính năng hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị hơn cho khách hàng.

Fortuner nâng cấp động cơ đạt tiêu chuẩn Euro 5

Phiên bản mới nhất của Fortuner được định giá thấp hơn đáng kể so với phiên bản 2023, giảm tới 120 triệu đồng tùy phiên bản so với trước đây đồng thời được nâng cấp về ngoại hình, tính năng cũng như động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Phiên bản mới ra mắt ngay đầu năm mới 2024 với động cơ được tinh chỉnh để đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 thân thiện với môi trường. Theo khuyến cáo của Toyota Việt Nam, việc dùng dầu diesel không đạt chuẩn khiến động cơ giảm hiệu suất hoạt động đồng thời có nguy cơ hư hỏng một số chi tiết như kim phun, bộ trung hòa khí xả, cảm biến khí nạp, cảm biến oxy…, mà dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là hiện tượng khói ống xả màu trắng bất thường, dẫn đến thiệt hại về nhiều mặt đối với chủ sở hữu xe.

Kể từ khi Quyết định số 49/2011 của Chính phủ yêu cầu các loại ô tô mới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu bán thị trường phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 (tương ứng Euro 5), các hãng xe cũng gấp rút cải thiện sản phẩm đáp ứng quy định. Đại diện Toyota Việt Nam cho biết, theo quy định bắt buộc xe mới bán ra đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5 có từ 2022, nhưng đến 2024, Fortuner mới đạt tiêu chuẩn, điều này không đồng nghĩa với việc Toyota chậm cập nhật công nghệ trên các xe bán ra.

Toyota lo ngại thời điểm năm 2022, khi nguồn cung nhiên liệu đạt chuẩn cho động cơ chuẩn khí thải Euro 5 còn hạn chế, đặc biệt là dầu đạt chuẩn, khiến khách hàng có nhiều bất tiện khi sử dụng xe nên thời điểm đó mới đưa Hilux đạt chuẩn về Việt Nam. Tới nay, nguồn cung dầu đạt chuẩn đã được cải thiện, với hơn 1.200 trạm tiếp nhiên liệu cung cấp xăng dầu theo tiêu chuẩn (tính đến tháng 7.2023), với khoảng cách ước tính là 50km. Những khó khăn đã dần được tháo gỡ, tạo điều kiện tốt để Toyota Việt Nam đưa thêm các mẫu xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 về Việt Nam.

Bên cạnh động cơ đạt tiêu chuẩn Euro 5, Fortuner có hệ thống thông tin giải trí trong xe được nâng cấp với màn hình trung tâm 9" hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh và bổ sung thêm tùy chọn màu ngoại thất nóc đen thể thao với hai màu trắng ngọc trai nóc đen và nâu đồng nóc đen cho hai bản Legender.

Những nâng cấp mới nhất trên phiên bản 2024 cùng với sự kế thừa, phát huy những điểm mạnh sẵn có là sự bền bỉ, tin cậy mang thương hiệu Toyota và đặc biệt, mức giá mới phù hợp hơn được kỳ vọng sẽ đưa chiếc SUV của Toyota tiến nhanh trong cuộc đua doanh số xe SUV cỡ D.

Không chỉ có 2 sản phẩm trên, tính đến tháng 3 Toyota Việt Nam đã giảm giá bán lẻ cho 6 mẫu xe giúp người dùng hưởng lợi kép, không chỉ giá xe hấp dẫn hơn mà chi phí lăn bánh cũng thấp hơn khi tiền nộp phí trước bạ giảm hẳn.

