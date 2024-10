FPT Camera AI - Giải pháp giám sát toàn diện cho trường học an toàn

FPT Camera AI là bộ giải pháp giám sát ứng dụng AI hàng đầu do FPT Telecom nghiên cứu và phát triển. FPT Camera AI hiện đang tập trung nghiên cứu và phát triển 4 giải pháp chính là: Điểm danh thông minh, Đếm người thông minh, Cảnh báo xâm nhập và Tiết kiệm điện.

Trong đó, đối với các trường học, FPT Camera AI đang chú trọng triển khai giải pháp Điểm danh thông minh với mục tiêu tối ưu hóa việc quản lý điểm danh, giúp giảm bớt gánh nặng, tiết kiệm thời gian cho giáo viên so với điểm danh thủ công.

FPT Camera AI hỗ trợ nhà trường trong việc quản lý giám sát và điểm danh thông minh.

Giải pháp Điểm danh thông minh của FPT Camera AI hỗ trợ nhận diện khuôn mặt học sinh với độ chính xác hơn 90%. Ngay khi học sinh điểm danh bằng khuôn mặt thông qua FPT Camera, dữ liệu sẽ được đẩy lên nền tảng FPT Cloud AI để xử lý và so sánh với cơ sở dữ liệu của nhà trường và xác nhận. Dữ liệu sau khi được xác nhận sẽ được đẩy lên hệ thống báo cáo của nhà trường và ứng dụng FPT VMSmart để nhà trường quản lý và gửi thông báo cho phụ huynh một cách dễ dàng.

Phần mềm quản trị FPT VMSmart và hệ thống FPT Camera AI có đầy đủ tính năng hỗ trợ nhà trường trong việc quản lý giám sát thông minh

Bên cạnh việc "số hoá" quản lý điểm danh, FPT Camera AI còn hỗ trợ các nhà trường trong việc quản lý, giám sát một cách tập trung thông qua phần mềm quản trị tập trung FPT VMSmart. Việc lưu trữ dữ liệu cũng được linh hoạt nhờ phương thức lưu trữ hybrid, vừa lưu trữ trên cloud, vừa lưu trữ được tại NVR giúp việc xem live, xem lại dữ liệu được dễ dàng và nhanh chóng.

Với những ưu điểm vượt trội, giải pháp của FPT Camera AI sẽ giúp các nhà trường nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, điển hình như khả năng quản lý lớp học. Công nghệ AI được ứng dụng trong giải pháp sẽ giúp giáo viên dễ dàng quản lý sĩ số lớp học, nhanh chóng thông báo cho phụ huynh để kiểm soát học sinh, tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc. Trí thông minh nhân tạo cũng tăng cường an ninh và bảo vệ, khi giúp thầy cô phát hiện nhanh các hành vi không đúng với nội quy, gây rối trong khuôn viên trường. Từ đó, hệ thống có thể đưa ra những cảnh báo tự động, nhà trường có thể phản ứng kịp thời với các nguy cơ an ninh, bảo đảm sự an toàn cho cả học sinh và giáo viên.

Về mặt học tập và giảng dạy, FPT Camera AI sẽ hỗ trợ giáo viên và ban giám hiệu quản lý chặt chẽ các hoạt động học tập, giảng dạy cũng như giám sát các kỳ thi để đảm bảo tính minh bạch, khi toàn bộ các lớp học được trang bị camera thông minh Bên cạnh những ưu điểm trên, thông qua phần mềm quản trị tập trung FPT VMSmart, Ban giám hiệu các trường có thể dễ dàng phân quyền quản trị giáo viên chủ nhiệm từng lớp, từng khối để đảm bảo sự riêng tư, bảo mật một cách tối đa.

Với ưu thế là sản phẩm của FPT Telecom, khi sử dụng giải pháp của FPT Camera AI, nhà trường có thể an tâm sử dụng vì luôn có đội ngũ CSKH, kỹ thuật của FPT Telecom hỗ trợ xử lý và bảo trì nhanh chóng khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát cho các trường, FPT Camera AI đã triển khai giải pháp thành công tại một số trường trên toàn quốc như: Trường tiểu học và THCS Xuân Thiện tại Đồng Nai, THCS và THPT FPT tại Hải Phòng, Trường tiểu học xã Đại Đồng tại Hà Nội….

Hình ảnh triển khai thực tế FPT Camera AI tại trường học

Khi triển khai giải pháp, FPT Camera AI cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ đại diện nhà trường và phía phụ huynh. Trong đó, đại diện Trường THCS và THPT FPT Hải Phòng cho biết: "FPT School mới triển khai giải pháp được một thời gian ngắn, tuy nhiên kể từ khi triển khai giải pháp của FPT Camera AI, chúng tôi nhận thấy rằng việc giám sát toàn bộ mọi hoạt động giảng dạy tại nhà trường đã được tối ưu hơn so với trước đây. Trường có khuôn viên khá rộng nên lượng cam lắp đặt khá lớn, tuy nhiên chỉ cần truy cập phần mềm FPT VMSmart, chúng tôi có thể ngồi tại phòng hội đồng và quản lý hoạt động giảng dạy và học tập của các lớp một cách dễ dàng".

Màn hình quản lý giám sát thông minh thực tế tại Trường THCS & THPT FPT, Hải Phòng

Với việc triển khai giải pháp thành công tại các điểm trường và nhận được phản hồi tích cực, trong thời gian tới FPT Camera AI sẽ tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp các giải pháp để đáp ứng tốt hơn việc quản lý, giám sát tại các cơ sở giáo dục, mang lại sự an tâm và bảo vệ toàn diện cho nhiều thế hệ học sinh và giáo viên trên khắp cả nước.

Với mục tiêu chung tay tạo dựng môi trường internet an toàn tại trường học, FPT Telecom đã triển khai chương trình "Internet an toàn" tới 1.000 trường tiểu học trên toàn quốc trong từ tháng 8.2024. Chương trình mang đến cho nhà trường và phụ huynh những thông tin cần thiết và giải pháp thiết thực để bảo vệ không gian học tập và phát triển lành mạnh cho trẻ. Theo đó, FPT Telecom đồng hành mang tới các trường tiểu học nhiều giải pháp gồm: hướng dẫn sử dụng mạng với ứng dụng bảo mật F-Safe Go, Wi-Fi 6; lắp đặt giải pháp giám sát ứng dụng AI hàng đầu mang tên FPT Camera AI….

Tham khảo thông tin chi tiết về giải pháp TẠI ĐÂY hoặc liên hệ số hotline 1900 6600.